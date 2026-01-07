Encuestas: PP y VOX echarían a Page y se harían con Castilla-La Mancha si hoy hubiera elecciones

No sólo en Extremadura, Aragón o Castilla y León… también en Castilla-La Mancha.

En un entorno político cada día más agitado y antisanchista, las encuestas apuntan a un casi seguro cambio de gobierno en lo que muchos consideran desde hace décadas el feudo más seguro del PSOE.

Emiliano García-Page, el presidente socialista que ha dejado huella con su estilo moderado y sus constantes roces con la dirección nacional del PSOE, podría ver tambalear su dominio.

De acuerdo con el último sondeo de Target Point para El Debate, realizado entre el 17 y el 23 de diciembre de 2025, el PSOE lograría el 40,5 % de los sufragios, lo que se traduciría en una horquilla de 15 o 16 escaños.

Sin embargo, esa ventaja no sería suficiente para conservar el poder, ya que la suma de PP y Vox alcanzaría entre 17 y 18 escaños, lo cual sería suficiente para conseguir una mayoría absoluta en las Cortes regionales, que cuentan con un total de 33 diputados.

El Partido Popular obtendría el 34,7 % de los votos, manteniéndose estable o incluso ganando un escaño respecto a 2023. Por su parte, Vox ascendería al 16,1 %, sumando un diputado más. Esta tendencia recuerda a las elecciones de 2019, donde el PSOE podría perder hasta cuatro escaños en comparación con aquel año. El sondeo pone de manifiesto la lealtad entre los votantes de Vox, con un impresionante 85,7 % dispuesto a repetir su voto, frente al 66,5 % del PP y el 64,4 % del PSOE. Además, se detecta un trasvase significativo de votos socialistas hacia la derecha: un 5 % hacia el PP y casi un 3 % hacia Vox, algo que apenas sucede al revés.

En este contexto, Paco Núñez, presidente del PP en la región desde 2018, se convierte en una figura clave. Núñez, quien fue candidato en las elecciones de 2019 y 2023, ha manifestado su intención de renovar su liderazgo regional para encabezar la candidatura en 2027. En un desayuno informativo respaldado por figuras como Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, afirmó sentirse «más fuerte que nunca, más ilusionado que nunca y con más ambición por conquistar el Gobierno de Castilla-La Mancha». Su estrategia basada en un trabajo constante por los pueblos ha permitido al PP gobernar sobre el 65 % de la población en municipios, aunque no lograron sumar con Vox en 2023 por tan solo 800 votos.

Este impulso por parte de Núñez contrasta notablemente con encuestas anteriores más favorables a Page. Un sondeo realizado por SigmaDos para El Mundo en mayo de 2025 otorgaba al PSOE un sólido 47,1 % (17-18 escaños), mientras que al PP, un 32,5 % (11-12) y a Vox solo un 12,5 % (4). Sin embargo, ahora la tendencia ha cambiado drásticamente; Vox se fortalece especialmente en Toledo y el PP resiste bien en todas las provincias e incluso podría ganar terreno en Ciudad Real.

Desde la Transición democrática, el socialismo ha mantenido casi sin interrupciones su dominio sobre Castilla-La Mancha, salvo durante el breve mandato de María Dolores de Cospedal (2011-2015). Page ha sabido mantener un perfil propio como barón regionalista crítico con Pedro Sánchez; sin embargo, el desgaste nacional del PSOE –que actualmente solo lidera en tres comunidades según los últimos sondeos– comienza a reflejarse también aquí. En unas hipotéticas elecciones generales, el bloque conservador (PP+Vox) alcanzaría los 13 escaños frente a los 8 que obtendría la izquierda; cabe destacar cómo Vox muestra fortaleza en zonas como Cuenca, La Sagra (Toledo) y el Corredor del Henares (Guadalajara).

La subida de Vox y las tensiones dentro de la derecha

David Moreno, líder del grupo parlamentario de Vox, se postula como la «única alternativa al PSOE rojo y al PSOE azul», refiriéndose así al PP. Asegura que su partido está listo ante cualquier posible adelanto electoral; su crecimiento parece imparable gracias a un programa centrado en temas como despoblación, gestión del agua y competitividad. Moreno rompe claramente con ambos grandes partidos dejando entrever una posible candidatura bajo la figura de Santiago Abascal.

A pesar del impulso entre PP y Vox para formar una alianza política sólida no está garantizado. En las últimas elecciones celebradas en 2023 la diferencia fue mínima; Núñez ha criticado escándalos como el ocurrido con Revuelta en Talavera donde desde el PSOE acusan al PP de incoherencia por no romper relaciones locales con Vox. Sin embargo, la encuesta realizada por Target Point señala que una unión entre ambos les podría llevar a la victoria; algo que Núñez persigue desde su llegada al partido hace cinco años mediante una reconstrucción interna incorporando nuevos perfiles y logrando gobiernos locales eficaces.

Recientemente Núñez ha defendido mejoras significativas en ferias como Fenavin; bajo su gestión popular tuvo lugar su mejor edición hasta ahora. También ha estado negociando un nuevo Estatuto Autonómico priorizando asuntos cruciales como sanidad y educación así como medidas contra la despoblación frente a propuestas del PSOE lideradas por Page sobre aumentar los diputados.

Contexto histórico y situación actual

A comienzo del año electoral 2026 Castilla-La Mancha se encuentra sin urnas a la vista –las próximas serían en 2027– pero rodeada por debates candentes sobre financiación autonómica o listas espera sanitarias. Page ya vislumbra unas elecciones generales para ese año criticando encuestas del CIS, mientras Núñez tacha al presidente regional como «agotado» defendiendo planes similares a los del PP nacional sobre vivienda pública.

Partido Votos (%) Escaños (2023) Escaños proyectados Fidelidad votantes (%) PSOE 40,5 16-17 15-16 64,4 PP 34,7 12 12-13 66,5 Vox 16,1 4 5 85,7 Unidas Podemos 5,7 1 1 –

Esta tabla resume los resultados clave del sondeo mostrando cómo Vox logra compensar levemente la caída socialista gracias a su solidez.

Por otro lado también hay simpatías hacia PP (20’1 %) superando levemente al PSOE (18’3 %) pero quedando detrás respecto a Vox (15’8 %) donde destaca hasta un 30’7% optando por «ninguno».

Otras encuestas generales parecen reforzar esta tendencia conservadora dentro una región tradicionalmente dominada por derechas aunque hoy todavía bajo control socialista autonómico. De hecho Page pierde apoyos tanto en Toledo como Ciudad Real mientras Vox avanza notablemente especialmente aquí.

Potenciales consecuencias ante un giro político

Si finalmente se concreta este cambio político llevando a cabo un gobierno conjunto entre PP-Vox eso implicaría giros importantes respecto políticas clave para ambas formaciones. Núñez prioriza desarrollo rural así como gestión hídrica además competitividad; cuestiones contempladas dentro del Estatuto negociado previamente junto al PSOE. Moreno insiste también sobre soluciones reales contra despoblación algo vital considerando cómo muchas comarcas están vaciándose poco a poco.

A pesar que Page mantendría una votación alta carecería aliados viables –con Unidas Podemos apenas llegando al 5’7%– lo cual haría inevitable algún tipo pacto entre derechas. Esto alteraría considerablemente mapa político regional donde actualmente ya gobierna PP sobre cerca del 63-65% población municipal administrando «inteligentemente» según palabras mismas Núñez.

En términos nacionales observamos cómo Feijóo supera claramente Sánchez según diversos sondeos; así pues cualquier triunfo logrado aquí significaría impulso importante para PP considerando horizonte electoral marcado hacia 2027. No obstante tensiones existentes tales como rechazo frontal por parte Vox respecto aumento diputados o críticas hacia PP considerándolo «PSOE azul» podrían complicar dicha suma necesaria.

Para terminar algunas curiosidades: Vox resulta ser partido con mayor fidelidad dentro región alcanzando cifras récord (85’7%) superando incluso media nacional registrada hasta ahora.Paco Núñez, quien dejó alcaldía local tras lograr mayoría absoluta decide asumir liderazgo regional desde entonces buscando fortalecer aún más posición actual ante posibles cambios futuros.Y recordemos también cómo tan sólo ochocientos votos separaron bloque derechista mayoritario durante pasadas elecciones celebradas hace solo unos meses atrás; sin embargo hoy esas mismas urnas hipotéticas parecen revertir dicha situación considerablemente.