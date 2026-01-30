Un nuevo impulso a la fuerza de la UnionGC

Celebración del VI Congreso Estatal de UniónGC y elección de José Luis Alonso López como Presidente: el inicio de una nueva etapa para un equipo comprometido con los cambios reales en la Guardia Civil.

El VI Congreso Estatal de UniónGC ha culminado con la elección de «José Luis Alonso López» como Presidente de la Ejecutiva Estatal, marcando el comienzo de una etapa renovada, cohesionada y orientada a impulsar transformaciones reales dentro de la Guardia Civil.

La nueva Ejecutiva, integrada por profesionales con amplia experiencia y profundo compromiso asociativo, asume el reto de fortalecer la defensa de los derechos sociolaborales, mejorar las condiciones de servicio y consolidar la presencia de UniónGC como referente de representación.

El equipo elegido combina continuidad, solvencia técnica y una visión clara de futuro. Desde la Secretaría de Organización hasta las áreas de Igualdad, Comunicación, Zonas de Especial Singularidad, Insularidad, Acción Asociativa, Expansión y Reserva y Retirados, la nueva Ejecutiva se presenta como un conjunto cohesionado que comparte una misma convicción: «la Guardia Civil necesita avances tangibles, y UniónGC será motor de esos cambios».

Este Congreso no solo ha renovado cargos; ha reafirmado una voluntad colectiva. La voluntad de avanzar, de modernizar, de escuchar a la base y de trabajar con rigor para que cada guardia civil vea reflejado en hechos —y no solo en palabras— el esfuerzo de su asociación.