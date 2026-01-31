El Gobierno de La Rioja destina 100.000 euros al mes a un chalet de lujo con piscina para 12 menas

Visualicemos un chalet con piscina en La Rioja, una tierra donde el vino es casi parte del ADN local, pero ahora también se destina una cantidad considerable de dinero público. El Gobierno de La Rioja, bajo la dirección del socialista Javier de Andrés, ha suscrito un contrato que asciende a 100.000 euros mensuales para alojar a únicamente 12 menores extranjeros no acompañados (menas) en una lujosa propiedad privada. Esta decisión, revelada recientemente, ha generado inquietud sobre la gestión de los fondos públicos en una comunidad con presupuestos limitados.

El acuerdo, que lleva en vigor varios meses, no solo abarca el alquiler, sino también el mantenimiento, los suministros y el personal de apoyo. Cada menor representa un coste para las arcas públicas de aproximadamente 8.333 euros al mes, una cifra que excede notablemente los gastos típicos en centros de acogida convencionales. Esta política tiene sus raíces en la creciente presión migratoria en la frontera sur, que ha aumentado la llegada de menas a regiones como La Rioja. En 2025, el Gobierno central decidió aumentar las transferencias a las comunidades autónomas para la tutela de estos menores; sin embargo, la gestión a nivel local es motivo de controversia.

Según ha informado Okdiario, el contrato incluye detalles sobre la propiedad, que está valorada en millones y cuenta con jardín privado y todas las comodidades propias de un resort.

¿Por qué optar por un chalet de lujo?

La justificación oficial se basa en la saturación de recursos convencionales. Actualmente, La Rioja acoge a más de 200 menas, muchos de ellos llegados por vía marítima desde Canarias o directamente a la península. El Ejecutivo sostiene que este alojamiento temporal proporciona «estabilidad emocional» al ofrecer un entorno menos institucionalizado, complementado con educadores y actividades recreativas. No obstante, críticos como el PP riojano califican esta medida como un despilfarro, contrastándola con los 778 euros mensuales del Indicador de Renta de Suficiencia para jóvenes emancipados en otras comunidades.

Coste por menor : 8.333 €/mes (incluyendo alquiler y extras).

: 8.333 €/mes (incluyendo alquiler y extras). Comparativa : Un piso tutelado en Cataluña tiene un coste aproximado de 1.200 €/mes por plaza, con contribución económica por parte de los jóvenes.

: Un piso tutelado en Cataluña tiene un coste aproximado de 1.200 €/mes por plaza, con contribución económica por parte de los jóvenes. Presupuesto total anual: Más de 1,2 millones de euros solo para estas 12 plazas.

Esta disparidad ha intensificado el debate nacional sobre cómo se acoge a los menas. Mientras el Gobierno central prorroga presupuestos y destina recursos a la dependencia (como los 500 millones para ELA), comunidades como La Rioja optan por soluciones privadas y lujosas. Los opositores demandan auditorías, recordando casos similares en Madrid o Cataluña, donde propiedades reconvertidas generaron polémica.

Y aquí viene la ironía: mientras muchos riojanos deben apretarse el cinturón debido a la inflación, estos menas disfrutan del lujo de una piscina climatizada. Un dato curioso pone todo en perspectiva: La Rioja produce anualmente 300 millones de botellas de vino, pero este chalet consume en un mes lo que podría ganar un viticultor durante décadas. Además, el contrato es prorrogable y podría extenderse hasta que los menores cumplan 18 años.