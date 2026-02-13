El ‘Oasis’ de Blanes salta por los aires: Hipotecas de favor y 10 millones en juego bajo el mandato del PSC

Gerard Ortega (Alternativa Blanes) desenmascara la conexión entre el exconcejal Jordi Calvet y Andbank, la entidad que custodia la fortuna municipal mientras financia las viviendas de la élite socialista.

El tablero político de la Costa Brava ha sufrido un vuelco sísmico. Lo que la vieja política de Blanes pretendía mantener en la penumbra de los despachos ha salido a la luz gracias a una investigación de Gerard Ortega, candidato a la alcaldía por Alternativa Blanes. Los documentos, a los que este medio ha tenido acceso, dibujan un esquema de intereses cruzados que sitúan al PSC en el centro de una tormenta ética y financiera.

​La conexión Andbank: ¿Gestión pública o beneficio privado?

​El escándalo pivota sobre una figura clave: Jordi Calvet, exconcejal de Cultura y hombre fuerte de los socialistas hasta hace apenas unos meses. Ortega ha exhibido una nota simple del Registro de la Propiedad que confirma que Calvet formalizó una hipoteca de alto standing con Andbank, entidad en la que él mismo trabaja.

​Sin embargo, la gravedad del asunto trasciende lo laboral. Durante el paso de Calvet por el Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Blanes adjudicó la gestión de 10 millones de euros de dinero público a la sucursal de Andbank. Ortega denuncia lo que parece un sistema de «vasos comunicantes»: el dinero de los vecinos de Blanes fluye hacia el banco, mientras el banco facilita la vida inmobiliaria de los cargos socialistas.

​»Un alcalde contra las cuerdas»

​Gerard Ortega no ha dudado en señalar directamente al actual alcalde, Jordi Hernández (PSC). En una declaración que ya resuena en todos los rincones del municipio, el líder de Alternativa Blanes ha puesto al primer edil ante un espejo de responsabilidades:

​»O el alcalde Hernández sabía que su concejal se beneficiaba de la entidad donde el Ayuntamiento depositaba millones y es cómplice, o no lo sabía y es un negligente que no controla su propio gobierno. En ambos casos, su dimisión es la única salida digna».

​Ortega ha calificado al alcalde de «cadáver político», subrayando que el proyecto socialista en Blanes está agotado y carcomido por el clientelismo.

​Alternativa Blanes llama a la movilización

​Frente a lo que Ortega denomina el «brazo político de Sánchez e Illa», Alternativa Blanes se posiciona como el único dique de contención. Mientras el acceso a la vivienda es un drama para los jóvenes blanencos, la «élite» parece tener sus propias reglas de juego bancarias.

​El candidato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para pasar a la acción. El próximo 21 de marzo, a las 18:30h, se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Blanes. Bajo el lema «Blanes tiene que despertar», Ortega pretende convertir la indignación en un mandato de cambio real que limpie las instituciones de sospechas y favoritismos.