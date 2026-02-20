Políticos: «hombres buenos, hombres malos, esa es la cuestión.

Garrido un histórico en el Movimiento Democrático de los guardias civiles. Nunca seremos parte del paisaje.

La política en el camino para que las personas sin principios puedan dirigir a las personas sin memoria. Voltaire.

¿Vivimos una democracia plena o una democracia dirigida?

En determinados sectores de la sociedad española se ha instalado una sensación creciente de asfixia política. No se trata de nostalgia de otros tiempos ni de revisionismos simplistas. Se trata de una percepción cada vez más extendida: que las decisiones trascendentales se adoptan de espaldas a una parte significativa de la ciudadanía.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. La democracia exige representación real, debate libre, pluralismo informativo y respeto al disenso. Cuando amplios sectores sociales sienten que sus preocupaciones no son escuchadas —en materias como inmigración, seguridad, identidad cultural o precariedad laboral— surge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente y para quién?

La política migratoria como punto de fractura

Uno de los ejes del malestar social es la gestión de la inmigración. El discurso oficial insiste en los beneficios de la multiculturalidad y en la necesidad moral de acoger. Sin embargo, una parte de la población percibe que el debate está cerrado de antemano y que cualquier cuestionamiento es inmediatamente descalificado. En democracia, cuestionar una política pública no debería equivaler a ser estigmatizado. Las políticas migratorias, como cualquier otra política pública, deben evaluarse en términos de impacto real: integración, empleo, seguridad, cohesión social y sostenibilidad del sistema de bienestar. Cuando el debate se sustituye por consignas, el problema no es ideológico, es democrático.

El papel de los medios y la construcción del consenso

Otra crítica recurrente apunta a la relación entre poder político y medios de comunicación. En toda democracia madura, la prensa debe actuar como contrapoder. Cuando la ciudadanía percibe uniformidad discursiva o dependencia económica de los medios respecto del poder político, la confianza se erosiona. La pluralidad informativa no significa unanimidad, sino coexistencia real de enfoques diversos. Cuando determinadas opiniones desaparecen del espacio público o solo sobreviven en márgenes digitales, la conversación democrática se empobrece.

La nueva forma de control: lo políticamente correcto

Las dictaduras clásicas se imponían por la fuerza. Las democracias contemporáneas pueden generar otros mecanismos más sutiles: presión social, cancelación reputacional o deslegitimación sistemática del discrepante. No es necesario prohibir formalmente una opinión si se consigue que nadie se atreva a expresarla. El miedo a la etiqueta, al señalamiento o a la exclusión puede convertirse en un eficaz instrumento de autocensura. El problema no es la existencia de consensos sociales. El problema es cuando el consenso se impone como dogma y la discrepancia se convierte en sospecha.

El riesgo de la fractura

España no vive una dictadura en el sentido jurídico del término. Existen elecciones, tribunales independientes y libertad formal de expresión. Pero sí existe un riesgo: que parte de la ciudadanía deje de sentirse representada y concluya que el sistema no responde a sus inquietudes reales. Cuando eso ocurre, el deterioro no empieza en las instituciones, sino en la confianza. La historia demuestra que las democracias no se destruyen únicamente por golpes de Estado. También pueden debilitarse por desconexión entre gobernantes y gobernados, por arrogancia política o por desprecio al debate abierto.

Una advertencia democrática

La libertad no se pierde de golpe; se erosiona lentamente cuando el debate se estrecha, cuando la crítica se demoniza y cuando la política sustituye el diálogo por la imposición moral. El desafío no es elegir entre inmigración sí o no, izquierda o derecha, gobierno u oposición. El verdadero desafío es preservar un espacio público donde todas las posiciones legítimas puedan debatirse sin miedo. Porque la democracia no es la ausencia de conflicto. Es la capacidad de gestionarlo sin silenciar a nadie. Y cuando una parte relevante de la sociedad siente que su voz no cuenta, el problema no es ideológico. Es estructural.