Dimisión del DAO: la ejemplaridad no es negociable.

¿Es la política otra cosa que el arte de mentir deliberadamente?

La dimisión del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional tras la querella interpuesta por una agente ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid marca un punto de inflexión en la historia reciente del cuerpo. No estamos ante un episodio menor ni ante una simple controversia interna: estamos ante una crisis institucional de enorme calado que interpela directamente a la credibilidad, la ética y la transparencia de una de las principales instituciones del Estado.

El Sindicato Reformista de Policías ha expresado públicamente su apoyo a la agente denunciante, subrayando que la protección de la víctima debe ser la prioridad absoluta. Ese posicionamiento no es retórico. Cuando una agente decide no acudir a los canales internos y opta por interponer directamente una querella judicial, el mensaje que subyace es inquietante: algo falla en la percepción de confianza dentro de la propia estructura.

Conviene ser claros. La citación como investigado del entonces máximo responsable operativo no prejuzga culpabilidad alguna. Será la Justicia quien determine los hechos. Pero la gravedad institucional no depende únicamente del desenlace penal; depende también del daño reputacional, del impacto en la moral interna y de la confianza ciudadana.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están sometidos a un estándar reforzado de conducta. Así lo establecen la Ley Orgánica 2/1986, la Ley Orgánica 9/2015 y la Ley Orgánica 4/2010. No se trata solo de cumplir la ley, sino de encarnar los principios de integridad, dignidad y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico. La autoridad no es un privilegio; es una responsabilidad.

A ello se suma la obligación específica que impone la Ley Orgánica 1/2004: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen un deber reforzado de prevención y protección de las víctimas. Ese mandato no distingue entre ciudadanía y miembros del propio cuerpo. La institución debe ser un espacio seguro también para quienes la integran.

Si los hechos denunciados llegaran a confirmarse judicialmente, la vulneración sería doble: jurídica y moral. Jurídica, por el eventual incumplimiento de las normas; moral, por el impacto devastador sobre la confianza interna y externa. Pero incluso antes de ese hipotético escenario, ya existe una reflexión ineludible: la opacidad en la gestión de situaciones sensibles erosiona la legitimidad institucional.

El puesto de Director Adjunto Operativo es de libre designación. Esa circunstancia introduce una dimensión de responsabilidad política que no puede obviarse. Los nombramientos en la cúspide operativa no son meros actos administrativos; son decisiones estratégicas que proyectan un modelo de liderazgo y cultura organizativa.

La Policía Nacional debe ser ejemplo de legalidad y garantía de derechos fundamentales. La transparencia no debilita a la institución; la fortalece. El silencio, la minimización o el cierre en falso solo amplifican la sospecha y el descrédito.

En momentos como este, la prioridad es clara: protección absoluta a la víctima, respeto escrupuloso al procedimiento judicial y compromiso inequívoco con la regeneración institucional. La ejemplaridad no es un complemento del uniforme. Es su esencia.