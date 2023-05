El descubridor de la hija secreta de Don Juan Carlos: “Una vida b requiere caja b”

Desde hace semanas un libro, que ya ha agotado su primera edición, ha vuelto a poner en cuestión la figura del Rey Emérito. Se trata de King Corp (Ediciones del K.O.), un trabajo de investigación en la que los periodistas José María Olmo y David Fernández repasan el lado más oscuro de Juan Carlos I, haciendo especial hincapié en los líos financieros del que fuera Jefe del Estado. Aunque lo que más ha llamado la atención es la aparición de una presunta cuarta hija del monarca.

Los autores del libro pusieron datos, a modo de migas de pan, para que el resto de medios comunicación llegaran a la conclusión de que lo blanco del vaso era leche. Hablaban de una Alejandra hija de una aristócrata-modelo y que nació a finales de los años 70. No hacía falta estrujarse mucho la cabeza para llegar a la conclusión de que el nombre que más encajaba era el de Alejandra de Rojas.

«Hace dos años descubrimos un secreto que demuestra que algo así ha podido ser silenciado durante mucho tiempo. Demuestra mucho el poder que don Juan Carlos ha llegado a tener y el funcionamiento de una élite que utilizaban este tipo de secretos que aportaban muchos beneficios», explica José María Olmo en Periodista Digital. «La historia de Alejandra la contamos por lo que significa: una vida B, requiere una caja B», añade el periodista.

El coautor del libro defiende el trabajo y el de su compañero en la entrevista que ha concedido a este periódico:

«Hemos abierto la ventana a la verdad y pasarán cosas que nos darán la razón. La gente tenía que saberlo. Esto no es un libro pactado con Zarzuela, que busca redundar en la biografía oficial, sino en el lado más salvaje del Rey. Estamos muy tranquilos. El libro tiene vida propia y ya no podemos controlar lo que se dice sobre él. Lo reafirmamos, la gente que nos lo ha contado son fuentes de máxi. a credibilidad. No nos metemos en un libro como este por miedo a querellas. Otros periodistas en el pasado lo hicieron y fueron apartados. En los años 80 varios periodistas publicaron que el Rey cobraba comisiones del petróleo y hubo de esperar treinta años para demostrar que era verdad y nosotros estamos dispuestos a esperar treinta años».