El discurso estalinista de Iglesias alerta a Cristina Seguí y otros padres: «Intenta ponerle una mano encima a mi hijo, psicópata»

Stalin sabía que utilizar a los niños como recurso propagandístico servía para conquistar a las masas. Un recurso que copiaron otras figuras autoritarias. Desde Hitler hasta Hugo Chávez se apoyaron en la infancia para dotar de ‘inocencia’ un modelo político enfocado a la represión y la muerte. Ahora, el ‘testigo’ parece haber llegado a las manos de Pablo Iglesias, conocido admirador de las dictaduras comunistas.

El vicepresidente segundo transformó la rueda de prensa de Moncloa en un circo. En cuanto tomó la palabra, se ‘disfrazó de ‘payasete’ para anunciar las medidas de la salida de los menores de edad a la calle. Eso sí, siempre dirigiéndose a los niños en un tono muy característica de demagogia paternalista.

Al mejor estilo de Stalin, el fundador de Podemos buscó la aproximación a los niños con finalidad política. “Quiero dirigirme a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del Gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres y familias”.

Conscientes del interés común en la extrema izquierda de llegar hasta el pensamiento de los más jóvenes, los padres españoles ‘sacaron las uñas’ para defender a sus hijos. Por ejemplo, la periodista Cristina Seguí afirmó en las redes sociales: “Intenta ponerle una mano encima a mi hijo, psicópata”.

Intenta ponerle una mano encima a mi hijo, psicópata. https://t.co/O2OHD82ek5 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) April 23, 2020

Sin embargo, no ha sido la única en demostrar su indignación.

Jorge Bustos, Jefe de Opinión de El Mundo, publicó en sus redes sociales que “Pablo Iglesias renuncia ya a la audiencia adulta y se dirige abiertamente a los niños y las niñas. Es un gesto que le honra. Mejor asumir ya el target de edad de tu mercancía”.

Pablo Iglesias renuncia ya a la audiencia adulta y se dirige abiertamente a los niños y las niñas. Es un gesto que le honra. Mejor asumir ya el target de edad de tu mercancía. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) April 23, 2020

A sus críticas se sumó el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, afirmó que: “Una cosa Pablo Iglesias. NO estás autorizado a dirigirte a mis hijos directamente sin permiso de sus padres. Por si no lo tienes claro. Acabas de hacerlo en una rueda de prensa. Repito, NO tienes autorización para hacerlo”.

Una cosa @PabloIglesias NO estás autorizado a dirigirte a mis hijos directamente sin permiso de sus padres. Por si no lo tienes claro. Acabas de hacerlo en una rueda de prensa. Repito, NO tienes autorización para hacerlo. — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) April 23, 2020

“Da miedo ver como los COMUNISTAS AMAN A LOS NIÑOS .. SUS FUTUROS VOTANTES Me refiero al tono «tiernecito» tipo EPI Y BLAS que ha puesto IGLESIAS, apuntándose el tanto de las salidas de los niños”, denunciaron en las redes sociales junto con imágenes del tirano de Corea del Norte.

Al mismo tiempo que se sumaban mensajes tan claros como: “Quita tus sucias manos de los niños”; “Nuestros hijos se están inmunizando contra todos vosotros a pasos agigantados”; y “mi hija jamás escuchará a un chavista bolivariano disfrazado de payaso”.

Da miedo ver como los COMUNISTAS AMAN A LOS NIÑOS .. SUS FUTUROS VOTANTES Me refiero al tono "tiernecito" tipo EPI Y BLAS que ha puesto IGLESIAS, apuntándose el tanto de las salidas de los niños. pic.twitter.com/WZfzRtuocK — Tina (@Tinakinoko) April 23, 2020

Las medidas

