Echenique se hace «socio» del panfleto de Podemos y lo termina de hundir antes de zarpar

Pablo Echenique terminó de hundir el ya naufragante panfleto de Podemos.

El partido de Pablo Iglesias, en un intento por recrear el modelo mediático de Venezuela, ya no se limita a atacar y censurar a la prensa crítica, sino que también crea sus propios medios de comunicación a la medida.

Así nació ‘La Última Hora’. Un diario online al pleno servicio y órdenes de Podemos y de sus intereses políticos. Un proyecto que, haciendo aguas por todos lados, ahora termina de hundirse por culpa de Pablo Echenique.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados anunció en Twitter que se hizo “socio” del panfleto de la extrema izquierda. La última estocada que necesitaba la publicación para desprestigiar su contenido.

Un anuncio que, además, salpicó a otros medios con una tocada reputación como son la Revista CTXT y elDiario.es.

“Siempre he pensado que el periodismo riguroso y comprometido es base de la democracia y hay que apoyarlo. Por eso soy socio de medios como @ctxt_es o @eldiarioes y por eso me he hecho socio de @LaUltima_Hora. En tiempos de sicarios mediáticos y bulos es más necesario que nunca”, indicó.