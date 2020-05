El Gobierno la vuelve a liar: Sánchez anuncia una orden para municipios de menos de 10.000 habitantes pero se ‘olvida’ de publicarla en el BOE

En teoría, los municipios de hasta 10.000 habitantes ya no tendrían franjas horarias para poder salir a la calle, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este 17 de mayo de 2020 a los presidentes autonómicos. De esta forma, los habitantes de estos municipios pueden hacer deporte y salir a pasear a cualquier hora entre las 06:00 y las 23:00 horas ya que «no hay ningún peligro de aglomeraciones».

Después de los anuncios realizados en el fin de semana por parte de Pedro Sánchez y Salvador Illa, ministro de Sanidad, se interpretó que esta norma empezaría a aplicarse. Sin embargo, el Gobierno ha generado una gran confusión -otra más- ya que esta norma no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La intención del Gobierno es desplegar esta norma a lo largo de la semana con una orden ministerial, no en la solicitud de la última prórroga del estado de alarma.

Lo que en teoría iba a ser un ‘alivio’ para los municipios en cuestión, se transformó en una incertidumbre y caos entre aquellos que ya creían que la norma comenzaría aplicarse desde el lunes.

La norma tiene que aparecer en el BOE para que entre en vigor

Ahora bien, ¿una norma tiene validez aunque no se publique en el BOE? La respuesta es no. El Boletín Oficial del Estado es el instrumento dedicado a la publicación de determinadas leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. Por lo que si una norma no aparece en él, no ha entrado en vigor.

El motivo por el que se está llevando esta flexibilización es porque «la evolución de la epidemia es positiva. Bajan los casos detectados y el de número de personas enfermas que no se detectan también es menor, por lo que los riesgos también están bajando», ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Lo cierto es que durante la crisis sanitaria a causa del coronavirus, el Gobierno ha caído en numerosas contradicciones como el uso obligatorio de mascarillas o las prohibición de las rebajas en tiendas físicas.