El Gobierno rectifica por enésima vez: la mascarilla será obligatoria en los espacios públicos

Durante la pandemia del coronavirus en España, el Gobierno ha caído en numerosas contradicciones, como la prohibición de las rebajas en las tiendas físicas o el uso obligatorio de las mascarillas.

El Ejecutivo ha anunciado este 17 de mayo de 2020 que está elaborando una orden para regular el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos a fin de prevenir la transmisión del coronavirus. Tal y como ha informado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, esta decisión se ha tomado por solicitud de las comunidades autónomas para evitar un rebrote ahora que la desescalada avanza.

«Es una medida que hemos estado estudiando y que Sanidad regulará en los próximos días», ha afirmado la portavoz del Gobierno. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que se ha producido «unanimidad» con las comunidades autónomas, «lo estamos regulando con las comunidades autónomas y lo anunciaremos en los próximos días».

España toma esta decisión dos meses después de declararse el estado de alarma, esta medida ya la han adoptado algunos países vecinos. Aunque a día de hoy no hay un criterio uniforme, y el Gobierno ha caído en continuas rectificaciones. El uso de mascarillas, desde el 4 de mayo, es obligatorio en el transporte público. El Gobierno repartió millones de mascarillas en las estaciones de metro, con motivo del comienzo de la fase 0 del plan de desescalada.

En España, al comienzo de la pandemia, y antes de declarar el estado de alarma, Salvador Illa limitó la recomendación de utilizar las mascarillas a las personas enfermas o sus cuidadores, el personal sanitario y en aquellas situaciones en que se considerase necesario. El Gobierno desaconsejó en ese momento el uso de mascarilla para la población general sana. » No te dejes llevar por falsas informaciones, su uso inadecuado puede dar lugar a desabastecimiento» alertaba Salud Pública.

La población general sana no necesita utilizar mascarillas ‼ Son los profesionales sanitarios quienes indicarán cuándo es necesario. No te dejes llevar por falsas informaciones, su uso inadecuado puede dar lugar a desabastecimiento. Más info de #OMS 👇https://t.co/b4nF17Bbcl pic.twitter.com/PiMgDwyYBo — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 4, 2020

Este criterio cambió el día 3 de abril, cuando desde el Gobierno planteaban generalizar el uso de mascarillas. Dos semanas más tarde, Sanidad emitía un criterio nuevo, a partir de ese momento recomendaban el uso de mascarillas higiénicas a la población general sana en los casos en los que no era posible mantener la distancia de seguridad en la compra, en espacios cerrados o en la calle. De hecho, el 23 de abril, el Gobierno limitó a 0,96 euros el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, insistió durante todo este tiempo que no era necesario que los ciudadanos utilizaran mascarilla. Hace unos días, el epidemiólogo advirtió que si lo decidía el Gobierno, deberían explicar «muy bien las excepciones». El experto admitió que su uso obligatorio no era una tarea sencilla, ya que no todo el mundo puede utilizarla, como las personas con problemas respiratorios o aquellas a las que su utilización les ocasiona crisis de ansiedad.