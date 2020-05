Señalado: La investigación penal por el 8-M de la Guardia Civil salpica a Fernando Simón

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, señalado por la Guardia Civil en la investigación penal sobre la autorización de la marcha del 8-M.

Las investigaciones de la Benemérita acreditan que Simón manejaba al menos tres días antes de las manifestaciones feministas que se celebraron el 8 de marzo datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario, según informa este 22 de mayo de 2020 José María Olmo en El Confidencial.

Las indagaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla también señalan al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, investigado en la causa por presunto delito de prevaricación por haber permitido tantas aglomeraciones en aquellos días previos antes de la declaración del estado de alarma y obviando las alertas de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales.

Simón puso todo de su parte para cancelar un congreso evangélico

Según está comprobando la Guardia Civil, sus investigaciones atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse entre el 19 y el 21 de marzo en Madrid.

El 5 de marzo, es decir, tres días antes de las polémicas concentraciones feministas impulsadas por las ministras de PSOE y Podemos, los responsables de celebrar este congreso evangélico fueron convocados por el ministerio para hablar del brote del Covid-19 en una de sus iglesias y para hablar de la anulación del congreso.

En esa reunión participaron tanto el mencionado Simón como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ambos, según El Confidencial, coincidieron en que debía suspenderse por alto riesgo.

Al día siguiente se celebró una segunda reunión donde en ausencia de Illa, repitió Simón, que facilitó los datos del avance de la epidemia en España y convenció a sus interlocutores de la necesidad de anular el congreso por motivos sanitarios. Una suspensión que se conoció el 7 de marzo, un día antes de la celebración de las marchas del feminismo.

Los agentes de la Guardia Civil contraponen las precauciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad con su actitud permisiva el 8M y otras aglomeraciones del fin de semana, como fueron el mitin político de VOX en Vistalegre o los partidos de fútbol celebrados aquel día.

Simón: «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M le diré que haga lo que quiera»

Aquel sábado 7 de marzo de 2020, Simón fue preguntado en rueda de prensa por las manifestaciones por el Día de la Mujer.

Contestó que él no iba a decirle a nadie lo que tenía que hacer pero que si su hijo se lo preguntaba, le diría que «haga lo que quiera».

Su respuesta fue reveladora: «Es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de zona de riesgo pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo».