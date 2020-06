La barbaridad de Illa que encoleriza a Pérez-Reverte hasta hacerle «saltar un empaste»

Una barbaridad lingüística de Salvador Illa encolerizó a Arturo Pérez-Reverte.

El ministro de Sanidad, durante la rueda de prensa junto a Fernando Simón, utilizó el término “interlocutar» para hacer mención de las reuniones que mantendrán con otras de las autoridades sanitarias extranjeras.

Aunque es un término que es utilizado en países como Colombia o Ecuador, fue un error que escandalizó al autor de ‘Sabotaje’ o ‘El puente de los asesinos’.

A través de las redes sociales, Arturo Pérez-Reverte publicó un mensaje admitiendo el terrible efecto que generó el ministro de Sanidad a su cuerpo:

“Acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a ‘interlocutar’ con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste”.