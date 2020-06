El demoledor informe del forense del 8-M desarma las mentiras de Illa y Simón: «La hecatombe se veía venir»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, «subestimaron la gravedad» del coronavirus y «su fulminante desarrollo» durante la crisis sanitaria.

Así lo recoge el forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, que capitanea la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, en su informe definitivo sobre el 8-M, que adelanta Ángela Martialay en El Mundo.

En el documento, de 60 páginas, el médico forense opina que, ese día «atendiéndonos a las palabras del señor Illa, máximo representante de la organización sanitaria en España, ya deberían haberse cancelado reuniones masivas» en nuestro país.

Vicente Vallés acaba de demostrar con documentos originales de la OMS que el Ministro Salvador Illa miente continuamente acerca del numero de muertos. Marlaska, Ábalos, Carmen Calvo, Delgado, Illa, Montero, Iglesias, Echenique, Laya, Calviño, Garzón, Sánchez… mienten todos!! pic.twitter.com/Ux3FsI8fmc — Ismael López Martín 🇪🇸 #UnBuenGobiernoObedece (@ismaelquesada) June 8, 2020

Para llegar a esta conclusión, el experto alude a un documento del propio Ministerio de Sanidad, redactado en días previos, donde se recogía que «en un escenario de transmisión esporádica en la comunidad, la cancelación de reuniones masivas antes del pico de epidemias o pandemias pueden reducir la transmisión del virus».

«Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. (…) Quien sabe de epidemiología, los profesionales del CCAES, y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible».

Sobre el médico Fernando Simón, el forense Julio Lorenzo Rego recuerda que el 23 de febrero dijo en una intervención en televisión que «en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad».

El director del CCAES subrayó que «en España no tuvimos más que dos casos que ahora mismo están sanos y el virus no está». Para el experto «estas declaraciones no se ajustan a la realidad –lo que no implica que sean deliberadamente contrarias a la verdad, pueden ser un error– y se pronuncian en televisión en un momento crucial para la expansión de la epidemia».