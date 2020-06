Fernando Simón se viene muy arriba y, como si fuera una estrella del rock, ‘cede’ sus derechos de imagen con una petición

Fernando Simón se siente como el Bruce Springsteen del Gobierno.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se vino muy, pero muy arriba, en la rueda de prensa de este 12 de junio.

¿El motivo?, una pregunta sobre los productos que se están vendiendo con su imagen.

Con una sonrisa ‘de oreja a oreja’, Simón respondió: “Estoy encantando y me parece muy bien que la gente que lo necesite aproveche mi imagen para establecer un negocio que le pueda parecer rentable”.

Incluso, reconoció que está pagando por el ‘precio’ de su fama: “Cuando vas por la calle ya no es tan fácil moverse, la gente te reconoce y se acerca”.

A pesar de verse visiblemente halagado por la existencia de productos con su imagen, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sacó un tiempo para realizar una petición:

“Pero lo que me gustaría más es, si se pudiera hacer que ya que mi imagen está ahí, que dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONG’s. Más no tengo que decir sobre el tema”.

No todos son fan

A pesar de que un sector de la comunidad española está intentando convertir a Fernando Simón en un símbolo al mejor estilo ‘estrella de rock’, la prensa internacional apunta con fuerza en su contra por los dislates en las cifras de fallecidos por el COVID-19.

Una ola de críticas a las que se suman los reproches por el cúmulo de errores durante la gestión de la crisis sanitaria, las contradicciones, la falta de transparencia y de credibilidad que señalan medios reconocidos como The New York Times, The Guardian, CNN, Le Monde, Bild, Der Spiegel, La Repubblica, entre otros tantos.

Cifras “sinsentido”

El diario que más recientemente se sumó a las olas de críticas al Gobierno del PSOE y Podemos fue el diario británico Financial Times.

El diario tildó de “sinsentido” a los “datos defectuosos» de fallecidos por el coronavirus que ofrece el Gobierno y de los que insólitamente presume Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Los medios internacionales no están ‘comprando’ la imagen que Pedro Sánchez quiere vender y que no se ajusta a la realidad.

Es importante recordar que durante el debate para la sexta y última prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez volvió a presumir de gestión de la crisis sanitaria: «Asumimos uno de los confinamientos más estrictos de Europa y Occidente; el más estricto».

Sin embargo, el líder socialista olvida algunos aspectos fundamentales en los que están haciendo énfasis los medios nacionales e internacionales.

En este sentido, no se critica la falta de severidad del confinamiento, sino el «retraso en la reacción» ante lo que consideran una «tragedia previsible».

A lo que se suma la evidente «opacidad» del Gobierno, «el drama de las residencias de mayores» que está en manos del vicepresidente Pablo Iglesias o la «elevadísima tasa de contagios entre los sanitarios» por la incapacidad de dotarles de material de protección.

Mientras el PSOE y Podemos intentan presumir de sus ‘éxitos’, los principales diarios de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Uruguay ofrecen argumentos más que suficientes para desmontar el discurso triunfalista de los socialistas y comunistas.

Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, intentó poner una inaudita excusa para calmar las críticas de los medios internacionales.

El ‘experto’, en concreto, afirmó a la prensa mundial que:

“Sí que es verdad que por un exceso de transparencia hemos preferido no hacer desaparecer datos de los informes, pero lo cierto es que por ambos lados es complicado, porque los eliminamos o los damos con mala calidad…cualquier alternativa generaría situaciones difíciles de explicar”.