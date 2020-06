Financial Times tilda de falsos los datos del embustero Pedro Sánchez sobre el COVID-19: «Es un sinsentido»

El Gobierno de Pedro Sánchez perdió total credibilidad dentro y fuera España.

El británico ‘Financial Times’ puso la lupa en las cifras de contagios y fallecimientos que anuncia el ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

Unos datos que tildó de “sinsentido” en el artículo ‘Datos defectuosos arrojan nubes sobre la estrategia de bloqueo de España’.

El análisis se transforma en el último varapalo internacional a la nefasta gestión sanitaria del Gobierno del PSOE y Podemos.

El artículo, firmado por Daniel Dombey y John Burn-Murdoc, apunta a que “los números erráticos crean incertidumbres para los responsables políticos y el público”.

No en vano, el Gobierno insiste en admitir menos de 28.000 fallecimientos por el COVID-19, cuando otras fuentes apuntan a que el número real superaría las 40.000 víctimas.

Los autores mostraron su dura indignación ante las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que “hoy tenemos 0 fallecidos en España como consecuencia del COVID-19, es un éxito de todos”.

Una afirmación que desmintió John Burn-Murdoc en Twitter: “Lamentablemente, es un sinsentido”.

NEW: much has been made this week of Spain recording zero new Covid deaths for two successive days.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchéz called it "A success for all".

Unfortunately it’s also nonsense.

Story by me & @danieldombey: https://t.co/kThBKffKeD

Thread follows:

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 4, 2020