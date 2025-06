Félix Bolaños se hace un ‘Sánchez’ soltando un bulo descomunal sobre su declaración ante el juez Peinado

Mienten por sistema.

Y además lo hacen con la seguridad de que habrá siempre miembros de la ‘Brunete Pedrete‘ que serán incapaces de hacer una simple comprobación que eche abajo sus trolas.

En la tarde del 24 de junio de 2025, Félix Bolaños, titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, compareció en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la noticia del día, la solicitud del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que se imputase al ministro.

El socialista, al igual que hizo Pedro Sánchez con el tema de la inversión en materia de defensa requerida por la OTAN, trató de vender ante los medios de comunicación que a él nunca le habían preguntado por Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez:

Mire, las transcripciones de mi declaración y de las declaraciones de otros testigos que aparecen en la exposición motivadas, en ocasiones no recogen fielmente lo que fue la propia declaración. Creo que es mejor irse al vídeo, que está colgado, que es público. Se produjo una filtración íntegra de mi declaración y creo que lo más útil para conocer qué es lo que se me preguntó y lo que no se me preguntó está en esa declaración. Nunca se me preguntó quién nombró a la señora Cristina Álvarez.

Pues bien, aquí está el extracto correspondiente a la declaración de Bolaños ante Peinado. Juzguen ustedes mismos.

Juan Carlos Peinado: «¿Quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de Cristina Álvarez?»

Félix Bolaños: «Para los eventuales, y Cristina Álvarez lo era, la iniciativa para su nombramiento era de quien fuera a ser su responsable directo».

Juan Carlos Peinado: «¿Y quién fue y quién era su responsable directo?»

Félix Bolaños: «Mire, yo nunca, nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades…»

Juan Carlos Peinado: «No me contesté con evasivas, es una pregunta muy concreta: Además de las personas que le he dicho quién puede tener esa facultad?»

Félix Bolaños: «El que fuera responsable…».

Juan Carlos Peinado: «Y le pregunto ¿quién era el responsable?»

Félix Bolaños: Desconozco quién era el responsable directo porque yo no estaba en la tarea que hacía la señora Álvarez porque no era mi competencia. Pero yo le insisto, no sé por qué le sorprende, es que nunca fue mi subordinada».

Juan Carlos Peinado: «Que no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga de quién es».

Félix Bolaños: «La señora Álvarez trabaja en un edificio en el que yo no he trabajado nunca, que es el edificio Palacio, como he respondido a preguntas de la letrada. En ese edificio hay personas que ejercen sus labores profesionales en el entorno más cercano, tanto del presidente del Gobierno como de la familia del presidente del Gobierno».

Juan Carlos Peinado: «Bueno, pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración. Y como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta».