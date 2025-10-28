‘Oscargután’ Puente intenta tapar un nuevo descarrilamiento en Renfe con otro zafio ataque contra el Metro de Madrid

No puede estarse quieto un momento.

Óscar Puente, titular del Ministerio de Transportes, es incapaz de resistirse a la tentación de las redes sociales para poder darse el placer de hacer el troll.

El político socialista, exalcalde de Valladolid, volvió a proporcionarse a sí mismo sus momentos de gloria con un ataque más contra el Metro de Madrid y las aglomeraciones que en determinadas líneas y horas está sufriendo este servicio a consecuencia de las obras de mejora en una buena parte de la línea 6.

Así que Puente, ni corto ni perezoso, recurrió a X para lanzar este mensaje:

Lo mejor de todo, es que dice que han tenido una “vuelta de las vacaciones nunca vista”. ¡¡Y tanto!! https://t.co/id3uaLAC3S pic.twitter.com/XU44Ep9O07 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 27, 2025

El problema para el ministro es que justo la jornada del 27 de octubre de 2025 no fue la más propicia para arremeter contra el servicio que presta Metro de Madrid.

Y es que en la propia Comunidad de Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, se produjo un descarrilamiento que dejó paralizada durante varias horas la circulación entre Guadalajara y Alcalá de Henares con Madrid, teniendo que recurrir a autobuses lanzadera hasta que se buscó una alternativa ferroviaria y que los trenes con destino hasta la capital alcarreña partiesen desde la estación de Chamartín y diesen un rodeo por Fuente de la Mora.

La salida de ese tren de Cercanías provocó, además, que seis pasajeros sufrieran heridas leves.

De ahí que los internautas breasen a críticas al titular de Transportes:

San Fernando de Henares, hace aprox media hora, algo que decir puto impresentable? pic.twitter.com/JEEcLJFyfF — setoso (@setoso_) October 27, 2025

Que digo yo… ¿No podría usted estar un poquito más pendiente de lo suyo? pic.twitter.com/CGqxvJi078 — drleecooper73 (@drleecooper73) October 27, 2025

Hablas mucho de Ayuso pero no he visto un Tweet pidiendo explicación es sobre el descarrilamiento en la estación de Coslada-San Fernando pic.twitter.com/TQWvdet3LR — Sanju_xd99 (@sanju_xd99) October 27, 2025

Ahora no decimos nada? Un descarrilamiento en San Fernando de Henares con al menos 5 heridos… Pero el Sr. Ministro ni mu…. Ahora di que ha sido culpa de Madrid….. pic.twitter.com/lizcBfauYP — HistoriasLasMinimas (@HLMinimas) October 27, 2025

Lo mismo que el descarrilamiento de San Fernando, bocazas. ¿Cuándo funcionarán de modo eficaz y de una puta vez las líneas de Cercanías del Corredor del Henares? ¿Me vas a llevar a casa en tu coche oficial cuando salga de trabajar? Dimite de una jodida vez, inútil. — Mike MWS (@Mikemanwhitest1) October 27, 2025

Un tren de Cercanías descarrila en San Fernando de Henares y deja seis heridos. Eres mas malo que un cactus dando abrazos. pic.twitter.com/ARDUKaRkU8 — Españolite 🇪🇦 (@C87347Paquitoel) October 27, 2025