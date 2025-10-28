  • ESP
EL MINISTRO DE TRANSPORTES VUELVE A HACER DEJACIÓN DE FUNCIONES

‘Oscargután’ Puente intenta tapar un nuevo descarrilamiento en Renfe con otro zafio ataque contra el Metro de Madrid

Críticas contra el político del PSOE: "Un descarrilamiento en San Fernando de Henares con al menos 5 heridos, pero el señor ministro no dice ni mu"

Óscar Puente y el tren descarrilado en San Fernando.
No puede estarse quieto un momento.

Óscar Puente, titular del Ministerio de Transportes, es incapaz de resistirse a la tentación de las redes sociales para poder darse el placer de hacer el troll.

El político socialista, exalcalde de Valladolid, volvió a proporcionarse a sí mismo sus momentos de gloria con un ataque más contra el Metro de Madrid y las aglomeraciones que en determinadas líneas y horas está sufriendo este servicio a consecuencia de las obras de mejora en una buena parte de la línea 6.

Así que Puente, ni corto ni perezoso, recurrió a X para lanzar este mensaje:

El problema para el ministro es que justo la jornada del 27 de octubre de 2025 no fue la más propicia para arremeter contra el servicio que presta Metro de Madrid.

Y es que en la propia Comunidad de Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, se produjo un descarrilamiento que dejó paralizada durante varias horas la circulación entre Guadalajara y Alcalá de Henares con Madrid, teniendo que recurrir a autobuses lanzadera hasta que se buscó una alternativa ferroviaria y que los trenes con destino hasta la capital alcarreña partiesen desde la estación de Chamartín y diesen un rodeo por Fuente de la Mora.

La salida de ese tren de Cercanías provocó, además, que seis pasajeros sufrieran heridas leves.

De ahí que los internautas breasen a críticas al titular de Transportes:

