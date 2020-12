10 años de cárcel para Vanesa, la que se echó pegamento en la vagina para simular una agresión sexual

Le ha salido el tiro por la culata… literalmente.

Vanesa Gesto García urdió su farsa contra Iván con este relato:

«Me raptaron. Me llevaron a la bodega de mi exnovio. Allí, él me desnudó. Sentí algo caliente abajo. Pensé que era semen. Después me di cuenta de que escocía. Me había echado pegamento en la vagina. Luego me dejaron abandonada. Busqué ayuda».

Lo contó así hasta en Telecinco, después de pasar por el cuartelillo de la Guardia Civil y aupada por el feminismo sectario y la obsesión por lo políticamente correcto, logró que su ex novio Iván Rico González (35) se convirtiera en un apestado, un maltratador.

Desde que se habían dejado, un año antes, Iván cargaba con siete denuncias por violencia de género.

Iván, discapacitado visual, pasó ocho meses en prisión preventiva. Cuando salía de la cárcel, le volvía a acusar… y vuelta la burra al trigo

Todo se ha aclarado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de León que condenó a 10 años de cárcel a Vanesa, 35 años, por simular haber sido víctima de una agresión sexual, para lo que se echó pegamento en la vagina, hechos de los que acusó a su exnovio por venganza.

En concreto, la encausada, V.G.G., fue condenada simulación de delito y detención ilegal por la Audiencia Provincial de León, que impuso además a un hombre de 28 años, F.V.A., siete meses de multa a razón de diez euros al día como cómplice de simulación de delito.

Según la sentencia que emitió el pasado septiembre la sección tercera de Audiencia de León, en el juicio quedó acreditado que los hechos denunciados «sencillamente no tuvieron lugar» y que fue todo un montaje de la acusada con la intención de vengarse de su exnovio, que poco ante había roto la relación.

La mujer había denunciado que fue secuestrada en la puerta de su casa en Fabero sobre las 23.00 horas del 17 de octubre de 2016 por dos cómplices de su expareja que la obligaron a entrar en un coche en el que la trasladaron a Bembibre.

Según la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, una vez allí fue maltratada y vejada por su expareja que, según ella, le habría echado pegamento en la vagina y posteriormente abandonado semidesnuda en el barrio de la estación de la capital del Bierzo Alto.

Ese mismo día, la mujer había solicitado el reingreso en prisión de su expareja, que había salido de la cárcel tres días antes, tras denunciar que había sido acosada por él.

Inicialmente, el Juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada envió a prisión a su expareja, si bien días después lo dejó en libertad ante los indicios de que se trataba de una simulación de delito.

Grabada por una cámara

El juzgado logró pruebas de que los elementos utilizados para simular el secuestro fueron comprados por ella, que reconoció los hechos ante el juez instructor del caso.

Una cámara grabó a la procesada cuando compró utensilios que posteriormente utilizó para provocar las lesiones que alegó en su denuncia, como una media, cuchillas, pegamento y cinta adhesiva.

El cómplice, por su parte, reconoció ante el juez que ayudó a la mujer a simular su secuestro, lo que precipitó la detención de ella.

La mujer recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de León al entender que hubo error en la apreciación de las pruebas y ahora el TSJCyL ha fallado que convenció a un amigo para engañar a las autoridades judiciales y policiales mediante la simulación de varios delitos de malos tratos y la denuncia a su exnovio como autor de los mismos, y así conseguir que éste fuera detenido y encarcelado.

La Sala entiende que la condena del tribunal provincial se halla suficientemente fundada y resulta concluyente frente a la hipótesis exculpatoria que esgrime la defensa.