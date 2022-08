Las peligrosas amenazas yihadistas al exsecretario de VOX Andalucía: «Vamos a por ti»

Rubén Pulido se vuelve a enfrentar a los radicales islamista que operan en España.

El exsecretario de comunicación de VOX en Andalucía y analista político experto en migraciones recibió unas peligrosas amenazas yihadistas en su teléfono móvil. Se trata de, al menos, cuatro mensajes donde le advierten que lo “va a pasar mal, pero muy mal” si no “deja ya” de informar sobre “nuestros hermanos”.

En los mensajes de WhatsApp también le recuerdan que “Te avisamos. Vamos a por ti si sigues hablando”. A lo que agregan una última orden: “calla”.

Un intento de intimidación que compartió Pulido en sus redes sociales, pero dejando muy claro que no cedería ante ellos: “No me vas a amedrentar, sea quién sea el que esté detrás de estos mensajes. Y cada uno de estos mensajes serán puestos en conocimiento de la Policía. Seguiré a lo mío, lo siento mucho”.

El actual redactor de ‘La Gaceta de la Biosfera’ anunció que denunciará ante la Policía Nacional las amenazas, para dar con los culpables.

“Y por supuesto que denunciaré, como he hecho con cada amenaza que ha llegado a mi teléfono y con la agresión que sufrí hace un año. Pero insisto, seguiré haciendo mi trabajo. ¡Gracias por todos vuestros mensajes de apoyo!”.

En la segunda publicación compartió las imágenes de las denuncias ante la Policía por los otros mensajes intimidatorios que recibió vía SMS en abril de 2021. “Sabemos dónde vives en Sevilla. Este es segundo aviso para ti. Para de insultar a nuestros hermanos musulmanes. Tienes que hacerlo o pagarás caro…”.

Se trata de una larga lista de amenazas que viene recibiendo por informar sobre el riesgo que supone la migración islámica, así como por sus análisis políticos en materia migratoria.

Es importante recordar que también recibió un mensaje con una amenaza de muerte: “Tú morir racista encontrar donde vives Sevilla y matar pronto publico racismo contra hermanos esto acaba con tu vida pronto muy pronto”.

Por todo esto, Pulido dejaba constancia en la denuncia previa que “no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas, así como insultos, a través de las redes sociales, Instagram y Twitter, debido a su profesión como analista político y pro su ideología política”.

Agresión en Sevilla

En octubre de 2020, Pulido fue agredido por dos personas de origen magrebí, la cual fue denunciada en la Comisaría del Centro de Sevilla.

“Iba a comprar a un supermercado que abre los festivos y ahí empezó todo… Me empezaron a seguir entre insultos hasta que me golpearon”, señaló Pulido a OkDiario. Tras los golpes, Pulido contó con la ayuda de un vecino, que le acompañó a urgencias.

En la denuncia se desvela que tras salir del portal del domicilio, comenzó “a ser seguido por dos hombres de unos 20-25 años, con acento marroquí, los cuales han empezado a increparlo con frases tipo ‘hijo de puta, racista’, haciendo el denunciante caso omiso y continuando su marcha”.

En la denuncia prosigue explicando que “seguía siendo perseguido por estas personas, por lo que se giró para intentar preguntar qué les ocurría y sin medir palabra uno de ellos le golpeó en el rostro”. “El denunciante quedó inconsciente y al girarse vio a estas personas huyendo del lugar”, se puede leer en la denuncia.

Advertencia de la Guardia Civil

La Asociación Profesional Guardia Civil (Jucil) alerta a los españoles del incremento de la amenaza yihadista en España.

A través de su cuenta de Twitter, la organización compartió la noticia de ‘El Español’ titulada ‘La Guardia Civil alertó de amenazas yihadistas tres meses antes del ataque a un funcionario en Murcia’.

En la información se detalla que la Benemérita alertó, a finales de abril de 2022, de las duras amenazas del terrorismo yihadista hacia los funcionarios de prisiones, a los que ponían en el foco como objetivo de sus ataques. Tan solo tres meses después de aquel aviso que circuló en el seno del Ministerio del Interior, un radical islamista degollaba con una lata de sardinas a un trabajador en la cárcel de Campos del Río (Murcia).

El funcionario se salvó de una muerte segura por tan solo unos centímetros, los que separaron el corte de la vena yugular. Sin embargo, desde Jucil denuncian que, a pesar de las advertencias, no hubo “ni una sola medida preventiva ni de protección para los funcionarios de prisiones”.

Lejos de considerar que se trata de un peligro aislado, la Asociación Profesional Guardia Civil también compartió la información del diario ‘Vozpópuli’ que advierte que las organizaciones terroristas Al Qaeda y Estado Islámico se financian en España a través de campañas de crowdfunding.

“Micromecenazgo online para sostener sus actividades, más allá del tradicional sistema de ‘hawalas’”, precisan los agentes de la guardia civil en la cuenta de Twitter.