Iglesias saca los ‘trapos sucios’ de Pardo de Vera por tildar de “incoherente” proponer a Rosell para el CGPJ

Pablo Iglesias sacó los ‘trapos sucios’ de Ana Pardo de Vera por no bailarle el agua.

El exlíder de Podemos criticó, el pasado 26 de octubre, que el PP y PSOE estén en contra de que la jueza de extrema izquierda Victoria Rosell entre al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, la periodista de izquierdas decidió discrepar con el exvicepresidente, lo que no gustó nada a Iglesias.

“Rosell es una gran jueza a la que se debe, además, haber destapado la corrupción de otro juez, aliado con un ministro del PP. Una candidata honesta y capaz. Pero si se quiere ‘despartidizar’ el CGPJ, hay que ser coherentes, aunque sea duro tragar un veto de ese mismo PP de Soria”, indicó Pardo de Vera.

A lo que recordó que fue justamente el partido de extrema izquierda quien solicitaba que se despolitizara la institución judicial: “Quien llegó a las instituciones pidiendo cambiar las reglas fue Podemos tras el 15M, no confundamos. Y deberían estar orgullosas de cambiarlas para bien”.

Si bien la hemeroteca avala los comentarios de la periodista, su ‘osadía’ contra el exlíder de Podemos y sus intereses no fue perdonada. De ahí que -como ya hizo con Ana Pardo, Antonio García-Ferreras y más recientemente con Enric Juliana- Iglesias empezar una nueva batalla ‘fratricida’ con comunicadores de izquierdas.

El exvicepresidente empezó recordándole como fue Podemos quien intentó ‘colarla’ en la dirección de RTVE

“Compañera, las mismas razones que se han aducido para vetar a Victoria Rosell son las que se emplearon para vetarte a ti cuando te propusimos para dirigir RTVE. Estabas demasiado politizada. Y al final pasó lo mismo. El PP acabó controlando RTVE”.

Sin embargo, Pardo de Vera se revolvía ante el señalamiento: “No me vale, Pablo. Yo no soy de ningún partido, ni militante ni nada, y que mi hijo me libre de serlo, con todo el respeto. Si alguien cometió un error con lo de RTVE, fui yo, por meterme, precisamente, en tiras y aflojas de partidos, de poder, en definitiva”.

No me vale, Pablo. Yo no soy de ningún partido, ni militante ni nada, y que mi hijo me libre de serlo, con todo el respeto.

A lo que finalmente Iglesias contraatacó sacando a la luz hasta detalles de una conversación privada entre ambos.

“Vicky tampoco tiene carnet de partido pero es de izquierdas, como tú. Jamás te habríamos propuesto si no fueras de izquierdas, pero eso se paga. Cualquier periodista sabe que estar cerca del PSOE ayuda y estar cerca de Podemos perjudica. Me lo dijiste tú. Abrazo”.