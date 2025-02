Jenni Hermoso ante el juez: «Me hizo risa el meme pero no reflejaba lo que estaba sintiendo»

La futbolista Jenni Hermoso compareció hoy ante la Audiencia Nacional en el marco del juicio contra Luis Rubiales por el polémico beso tras la final del Mundial femenino de 2023. En su declaración, negó rotundamente haber dado permiso al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para besarla y describió el incidente como una situación incómoda y fuera de lugar.

La comparecencia de la futbolista marca el ‘saque inicial’ del juicio en el que Rubiales deberá enfrentar cargos de agresión sexual y coacciones, con una posible pena de más de dos años de cárcel si es declarado culpable.

El relato de Hermoso es la principal clave para el desarrollo del juicio, que se espera que concluya el 19 de febrero. La defensa de Rubiales mantiene que el beso fue consentido y que no hubo intención de agredir sexualmente a la jugadora.

Sin embargo, la declaración de Hermoso es contraria a la tesis de la defensa. Afirmó que el ex presidente de la RFEF. La cogió de la cabeza con fuerza y que no pudo reaccionar en ese momento. “Me agarró de la cabeza y me besó. Yo no me lo esperaba”, declaró la jugadora. Además, subrayó que en ningún momento hubo consentimiento por su parte y que se sintió profundamente incómoda con la situación.

La futbolista también relató cómo se sintió después del incidente: “No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona. Estaba viviendo algo histórico y pensé que iba a quedar como anécdota, pero me sentí mal”. Insistió en que el beso no fue consentido y que se sintió vulnerable en una situación donde debería haber estado celebrando un logro histórico.

Hermoso hizo hincapié en la relación jerárquica entre ella y Rubiales, señalando: “Era mi jefe, no un compañero de trabajo o un amigo. Me estaba besando mi jefe y eso no debía ocurrir”. También aseguró que luego del polémico beso y ante su negativa a respaldar la versión de Rubiales ha sufrido consecuencias como la no convocatoria a la selección.

La declaración de Hermoso ha reforzado la posición de la Fiscalía, que sostiene que el beso fue un acto no consentido y que hubo presiones posteriores para que la jugadora minimizara lo ocurrido

Además de la futbolista, el tribunal escuchará a otros 26 testigos, incluyendo jugadoras de la selección española, entrenadores y personal de la Federación Española de Fútbol.