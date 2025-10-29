  • ESP
    España América
Política Justicia

CASO KOLDO

El exgerente del PSOE y la exsecretaria de Cerdán y Ábalos ante el Supremo: los pagos iban a Koldo

Mariano Moreno Pavón y Celia Rodríguez ofrecen versiones similares en sus declaraciones como testigos para esclarecer la entrega de dinero en efectivo que ocurría en Ferraz

El exgerente del PSOE y la exsecretaria de Cerdán y Ábalos ante el Supremo: los pagos iban a Koldo
Archivado en: Justicia

Más información

Alberto Núñez Feijóo (PP)

Feijóo pone al corrupto Sánchez entre la espada y la pared: "Si miente, irá al juzgado y si dice la verdad, también"

Un senador del PP acorrala al exgerente del PSOE: “Su silencio confirma la caja B y la financiación ilegal”

Un senador del PP acorrala al exgerente del PSOE: “Su silencio confirma la caja B y la financiación ilegal”

El ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora del departamento de Organización de Ferraz, Celia Rodríguez, han comparecido ante el Tribunal Supremo (TS) como testigos para esclarecer el trasiego de dinero que ocurría en la sede de los socialistas.

De acuerdo a fuentes judiciales, las versiones de ambos han sido similares, asegurando que la entrega de dinero se hacía sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados a Koldo García, exasesor y mano derecha del entonces ministro José Luis Ábalos.

Afirman que García era quien centralizaba los pagos que se hacían en efectivo a la Secretaría de Organización y han afirmado que el exministro no iba en persona a realizar esa gestión.

En cuanto a la regularidad de los pagos en metálico en Ferraz, han señalado que se hacían tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal.

Han explicado que esos reembolsos se hacían comprobando la fecha y los importes de los tickets aportados, sin realizar mayores comprobaciones ni diferenciando si los pagos se habían realizado mediante tarjeta o en efectivo.

También ha negado la existencia de una caja b y han descartado que existiese financiación irregular en el PSOE.

Tras estas declaraciones como testigos, el juez instructor de la causa que investiga a Ábalos, a García y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no ha tomado la decisión de investigarlos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]