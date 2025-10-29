El exgerente del PSOE y la exsecretaria de Cerdán y Ábalos ante el Supremo: los pagos iban a Koldo

El ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora del departamento de Organización de Ferraz, Celia Rodríguez, han comparecido ante el Tribunal Supremo (TS) como testigos para esclarecer el trasiego de dinero que ocurría en la sede de los socialistas.

De acuerdo a fuentes judiciales, las versiones de ambos han sido similares, asegurando que la entrega de dinero se hacía sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados a Koldo García, exasesor y mano derecha del entonces ministro José Luis Ábalos.

Afirman que García era quien centralizaba los pagos que se hacían en efectivo a la Secretaría de Organización y han afirmado que el exministro no iba en persona a realizar esa gestión.

En cuanto a la regularidad de los pagos en metálico en Ferraz, han señalado que se hacían tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal.

Han explicado que esos reembolsos se hacían comprobando la fecha y los importes de los tickets aportados, sin realizar mayores comprobaciones ni diferenciando si los pagos se habían realizado mediante tarjeta o en efectivo.

También ha negado la existencia de una caja b y han descartado que existiese financiación irregular en el PSOE.

Tras estas declaraciones como testigos, el juez instructor de la causa que investiga a Ábalos, a García y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no ha tomado la decisión de investigarlos.