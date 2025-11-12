Reyes Maroto (PSOE) se arruga ante el juez e intenta negar que acusase a Ayuso de «asesinar» a 7.291 mayores en las residencias

Se le calentó la boca.

Y ahora paga las consecuencias.

Reyes Maroto, la portavoz y líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, tuvo que comparecer en la jornada del 11 de noviembre de 2025 en los juzgados de Plaza de Castilla por la querella que le interpuso la Comunidad de Madrid tras decir que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había «asesinado» a 7.291 personas en las residencias de mayores durante la pandemia.

Las palabras de la discordia se produjeron durante un encuentro con los medios de la política socialista el 13 de marzo de 2025:

Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene firmado el Gobierno regional.

Reyes Maroto tuvo ocasión de retractarse de sus palabras en un acto de conciliación celebrado el 10 de junio de 2025.

Sin embargo, lejos de tomar la decisión de arrepentirse de sus graves acusaciones, optó por mantenerse en la postura inicial, lo que llevó a la Comunidad de Madrid a ejercer la acción judicial.

Ahora, delante del magistrado, la portavoz del PSOE en el Consistorio de Madrid, quiso negar la evidencia asegurando que ella no dijo lo que todo el mundo escuchó con meridiana claridad:

Yo no quise acusar a nadie de asesinato. Fueron palabras dichas en un contexto político y que no pretendían atentar contra la dignidad persona

Pero la hemeroteca, como quedó constatado, no dejó lugar a la duda.

La afirmación, por más que tratase de negar la mayor ante el juez, estaba ahí martilleando sin cesar.

