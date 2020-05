Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Receta post coronavirus»

El futuro tras la epidemia del Covid 19 ya está en nuestras manos. Dejar atrás el miedo y construir una nueva sociedad, no una nueva normalidad, sino una nueva sociedad entre todos, cada uno aportando y todo este depende de un cambio individual que tenemos que hacer cada uno. Esto no se hace pensando sino actuando, las cosas se pueden modificar si actuamos, esto no va de pensar. Esta sería la sociedad después del coronavirus. Esto nos podría llevar a una sociedad mejor, depende de nosotros. La sociedad humana necesita al otro no a la pantalla. Ahora se demostrará quien verdaderamente está por lo humano. Algo natural ha parado toda la tecnología. Cualidades como la solidaridad, el altruismo, la moral o la cultura que se creían exclusivamente humanas se ha descubierto que aparecen en también en chimpancés.

¿Seguiremos mostrando solo nuestra prepotencia?

Es la hora de pasar del miedo al otro a pasar a la cultura de la responsabilidad y el riesgo para poder avanzar.