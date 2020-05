Jose Mateos Mariscal: «Cosas que nadie te cuenta sobre vivir en el extranjero»

Quisiera, como siempre, mencionar en forma especial a nuestros Emigrantes, aquellos exiliados de la pobreza, que, expulsados de su propia tierra.

Que los Emigrantes no son ilegales, lo que existe son prácticas ilegales y aberrantes, como el racismo, la xenofobia. Emigrar significa :Emigrar con su historia, con sus tradiciones, sus maneras de vivir, de sentir de actuar y de pensar, así como todas las demás estructura sociales, políticas y mentales de su sociedad.

los bajones son frecuentes después de los seis meses de estar en Alemania volvieron a venir siempre me digo mental mente : – no seas flojo , estás trabajando, tus hijos es tan estudiando , sabes que es el mejor legado que le puedes dar es la educación, Leandro con 15 años tres idiomas perfectos, Yhasmin perfecto Alemán y Español, me repito- vas a volver bien a tu país. la crisis me viene cuando estoy solo, por la noche, me viene la tristeza, un anhelo de volver a España.

No entiendes nada

Ha llegado el momento. Llegas a tu destino y tú, que has estudiado tanto, que has hecho mil exámenes en los que has sacado buenas notas, que llevas tiempo apuntado en la mejor academia de tu barrio y de hecho tienes un título que acredita tu nivel… llegas a tu destino y no entiendes 3 de cada 5 palabras que te dicen. El acento es completamente diferente, hablan deprisa, acortan palabras… no es lo que tú has aprendido y el hecho de que tengan que repetir la misma frase varias veces hace que te sientas frustrado.

Empezar de cero y sentirte completamente perdido

Allá dónde fueres haz lo que vieres, es un dicho popular que tiene mucha razón. Al sitio donde decidas mudarte tendrás que ser consciente de que no tienen por qué tener las mismas costumbres y normas que tú has aprendido desde pequeño y que, en este caso eres tú quien debe modificar ese aprendizaje para adaptarte de manera adecuada al estilo de vida de tu nuevo destino.

Todas tus emociones se multiplican por mil

Tanto lo positivo como lo negativo lo verás incrementado de un modo que probablemente no pasaría si estuvieses en casa. Cuando consigas cosas simples que en principio si estuvieses rodeado de los tuyos y tu ambiente, no celebrarías, al estar fuera de casa lo verás como una gran victoria, te sentirás el amo del universo y querrás compartir esos triunfos con todo el mundo.

Soledad

Hay una cosa de la que, siempre que he vivido fuera me he dado cuenta y creo que se habla muy poco de ello. Normalmente cuando estás en otro país tiendes a conocer a gente que está en tu misma situación, personas que se han mudado desde otras partes del mundo a la misma ciudad que tu para estudiar o trabajar. Por lo general, en estas ocasiones se suelen crear eventos o actividades para que puedas conocer a gente. Hablarás con muchas personas, te contarán que hacen y que les ha llevado hasta allí y cada una de ellas te aportará algo diferente pero probablemente luego no les vuelvas a ver.

No estarás presente en momentos y fechas importantes

Así es. Te has mudado, ya sea a corto o largo plazo, pero lo cierto es que no estarás allí. La gente lo sabe y poco a poco dejará de contar contigo para todos esos planes que solíais hacer tan a menudo. Te perderás el cumpleaños de tu madre, la boda de tu amiga, los cumpleaños de tus primos…

No sufrirás al partir. Te harás duro en cuanto pises el avión. Deberás rendir un duro examen todos los días fuera de tu país. Deberás apoyarte en tus familiares y tus compatriotas, y no escapar de ellos. No renunciarás nunca, por más que sea íntimamente, a tu propia identidad. Tu actitud deberá ser diferente, y tendrás que acostumbrarte a otros tonos, otras costumbres, otros decires y otras historias. No crees nunca tu propio “ghetto” encerrándote en tu casa y en tu familia. Aprende a comprender a la gente del país al que te has ido. Te ayudará la convivencia. No pienses en volver. La emigración es en la mayoría de las ocasiones, un camino sin regreso definitivo. No sufras por lo que has dejado. Alégrate por lo que has encontrado.Disfruta de lo que vives y no desaproveches el tiempo