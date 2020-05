Manuel del Rosal: «El comunismo Sánchez-Iglesias: El comunismo de siempre»

“Un comunista es alguien que ha leído a Marx. Un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx”

La historia del comunismo es una historia de purgas por mantenerse en el poder. Eliminan a todo aquel que no es sumiso a los dictados del partido totalitario en el poder. Son famosas por su crueldad, las purgas de Stalin.

Fernando Grande Marlaska acaba de purgar al coronel Pérez de los Cobos porque este ha actuado impecablemente en el cumplimiento de la ley, no sometiéndose a los dictados ideológicos del gobierno social-comunistas. Y es que no debemos olvidar que este gobierno es de ideología totalitaria. Si alguien no se ha dado cuenta todavía es que vive en la inopia.

Si alguien cree que el gobierno social comunista que asola a España está dividido, si alguien cree que el pacto Sánchez, Iglesias, Otegui no era – no solo conocido, sino auspiciado por Sánchez – si alguien no ha visto las intenciones de Sánchez-Iglesias de implantar un régimen totalitario y acabar con la democracia; es que está a caer de un guindo y a caer sobre las espinas de una zarza que le hará ver – ya demasiado tarde – la cruda realidad.

El comunismo se acerca sigilosamente. Ese comunismo que acabo con la vida de millones de personas, que torturó hasta la muerte a otros tantos millones, que separó a una nación mediante un muro, que sojuzgó mediante el terror a los pueblos bajo su dominio, que repartía y reparte pobreza y estrecheces mientras los gerifaltes del partido vivían y viven con toda clase de lujos – tenemos el ejemplo de Iglesias en la Dacha de Galapagar – ese comunismo vuelve a amenazar a España. Lo más grave, no es la amenaza, lo más grave es la aceptación por parte de muchos ciudadanos y el apoyo de ciertos medios de comunicación que olvidan que, una vez el comunismo en el poder, los primeros en ser purgados son esos medios por ser los depositarios de toda la mierda que se ha ido desparramando a lo largo de los años de manipulación y mentira y que, al partido totalitario en el poder, le interesa que permanezca oculta.

Archipiélago Gulag es una obra monumental de Alexandr Soljenitsin sobre el comunismo que desmigaja toda la miseria, todo el horror, toda la cobardía, toda la crueldad, toda la mentira del comunismo y que debería ser de obligada lectura en los institutos y universidades de todo el mundo para que estas nuevas generaciones, ausentes del conocimiento de ese régimen perverso, accedieran a su conocimiento. Conocieran el infierno donde se asienta la mentira, la explotación, los comisarios de barrio, las viviendas compartidas a número fijo de m2 por persona, las colas kilométricas de prisioneros, el racionamiento bajo la capa de limosna social, el trabajo sin horizonte de futuro. En definitiva, el totalitarismo de un partido político que, a su vez, es el Estado totalitario.

Las nuevas generaciones por su desconocimiento de la historia y los más viejos por haberla olvidado, están haciendo retroceder a España a la situación de 1934. Ya sabemos que aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esta frase está en consonancia con el proverbio que Soljenitsin expone en su obra: “Al que recuerde lo viejo, que le saquen un ojo… Y al que lo olvide, que le saquen los dos”