Sobre la programación de verano de «Herrera en Cope» y el muy necesario apoyo al español, a la buena radio, información, etc.

SOBRE LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE DEFENDER, APLICAR Y CONTROLAR, EN LA RADIO Y DEMÁS INSTANCIAS DE ENCARNACIÓN, SOCIALIZACIÓN, ETC., LOS JUSTOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS, EL JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS, Y POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO, LA VERDAD, EL BIEN…

Cuando estaba escribiendo este escrito se produce la noticia, la gran primicia, exclusiva para España y de repercusión internacional, de que Carlos Herrera y la COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas), ha entrevistado, para su programa de radio “Herrera en Cope” y en el Vaticano, al Papa Francisco, al Papa argentino Jorge Mario Bergoglio. Con esta gran, muy importante entrevista con el Papa Francisco, “Herrera en Cope”, inicia, el miércoles 1 de setiembre 2021, la próxima temporada radiofónica. Enhorabuena a Carlos Herrera, su programa y a la cadena Cope por este gran éxito informativo, mediático.

Alberto Herrera, hijo del Gran Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera Crusset, junto a Barbara Archilla, puesto que, en la programación de verano 2021 y de 10 a 12 horas, en el programa líder “Herrera en Cope”, del que se han encargado durante las vacaciones del Líder; del se han encargado, el hijo de Herrera y Barbara Archilla, del programa más influyente socialmente, con el gran equipo del Líder en “Herrera en Cope”, María José Navarro, Goyo, el Gran Naranjo, el Grupo Risa, Bustos y otros grandes profesionales de la información-comunicación, etc.

Puesto que Herrera y Archilla ponen algo de música popular española, en español, mas bien muy poca, siempre le propongo, le vengo proponiendo al Líder, desde hace tiempo, que hay que poner, emitir mucha más música en español en el marco de lo mejor y que no tiene que ser todo en inglés-americano. Y se lo propongo a él, un gran referente de la radio española y defensor de la nación española y sus mejores tradiciones.

Empero, no me hace mucho caso, a mi y otros que venimos defendiendo que España, la gran nación española, debe defender, en la radio y el resto de instancias de encarnación y socialización, de forma deontológica, honrada, muy rigurosa, competitiva y creativa, en el marco del Ideario Cope” (los medios de comunicación españoles y demás instancias de encarnación, socialización deben cumplir, en la realidad-practica real y no solo de boquilla, no solo en las proclamaciones; deben cumplir con muy necesarios y justos códigos deontológicos); como estábamos diciendo, algunos venimos defendiendo, en la radio, los medios de comunicación, instancias de encarnación y socialización, etc., que España, la gran nación española, debe defender y promover, en la radio y otras instancias de socialización, el español, cuando, además, el inglés-americano viene colonizando, de forma muy mayoritaria, la radio, los medios de comunicación y demás instancias de socialización españoles, en español, y cuando el español, la lengua mas hablada en el mundo tras el inglés-americano en naciones diferentes a la propia; cuando el español lo hablan, en el mundo, más de 585 millones de personas y el gallego-portugués-brasileiro, que es igual al español en un 89%, lo hablan 250 millones de personas. Además, el español, entre otras muy buenas cosas, representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de las transacciones económicas mundiales, etc.

Queridos amigos de Herrera en Cope, de toda la Cope y Trece TV, deseo que, en la próxima temporada, 2021-2022, que se inicia el uno de setiembre 2021 y con la gran exclusiva de la entrevista del Papa Bergoglio por Carlos Herrera, todo vaya muy bien, que se supere lo conseguido la temperada anterior, lo que exige, a todos los niveles, siempre, con deontología, honradez, justicia justa, el mayor, mejor trabajo (que es muy bueno para la salud, para todo), mucha humildad, mucho rigor, competencia, creatividad y sin olvidar la buena poesía, música, alegría e ironía, el buen arte, humor, cante y baile… Lo que ponía, aportaba a la radio, y a otros medios, instancias, sectores y campos españoles, etc., entre otros, el gran español, el gran poeta, escritor, periodista, promotor cultural, artístico, etc., el gran poeta, autor y creador, muy muy trabajador, el amigo José Miguel Ullán (1944-2009), gran colaborador en programas del Líder Herrera y al que se le está rindiendo un muy justo y merecido homenaje-exposición en el “MUSeo de Arte Contemporáneo” (MUSAC) de Castilla y León (León), de marzo a septiembre 2021.

Fuerte Abrazo, Adelante y siempre, en la radio y demás instancias encarnación, socialización, etc., debemos luchar, con honradez, mucha humildad, rigor, muy bueno y exigente trabajo, etc., por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, integrador, profundamente humano, competente, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, cultural, mediática, deportiva, profesional, laboral, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, sabiendo, siempre, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos en la búsqueda, lucha por dicho desarrollo deontológico democrático, verdad, bien…

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes 30 agosto 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…