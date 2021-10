A la memoria del gran artista gallego, español y universal Paco Pestana

Al leer, como todos los días, en el Gran Parador español-buque insignia de la magnifica red de Paradores Nacionales de España, el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela (Galicia-España), situado en la muy monumental, artística, maravillosa, histórica Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, donde, entre otros magníficos monumentos, esta la catedral de Santiago y adonde llegan los peregrinos del Camino de Santiago; al leer la prensa, me entero con gran tristeza de la muerte, por infarto y a los 72 años, el lunes 11 de octubre 2021, en la ciudad de Lugo (Galicia-España), del gran artista gallego, español y universal, el amigo Paco Pestana Díaz.

Paco Pestana nació, el 25 de julio 1949, en la aldea de Peredo, en la parroquia de A Frairia-Santa Maria da Fraira, de la villa de Castroverde (Lugo), que, según los últimos datos poblacionales de 2020, tenia 2.595 habitantes y que lo nombró, con todo merecimiento, hijo predilecto.

Paco Pestana se trasladó a estudiar bachillerato en la ciudad de Lugo, capital provincial, donde acabó instalándose y donde se hizo un gran artista, escultor, pintor, creador multifacético, de corte libertario, surrealista, critico positivo, barroquista vitalista, popular, local, con gran proyección global, universal (A partir de Cervantes, Quevedo, Unamuno, Chejov, Chesterton, Carlos Oroza gran poeta, aedo gallego, José Luís Mari Solera “Trobeiro, Jaruleiro de Santiago de Compostela”: “En lo local esta lo global, universal, y, en lo universal, global, lo local, siempre lo espiritual y hay que buscar, potenciar, siempre, el buen arte, ingenio y humor, la buena critica, ironía y alegría”) y donde el gran humor, la mejor ironía fue una constante de su obra, actuación, en la que su personalidad, formas de vestir, hablar, presentarse, representarse, desenvolverse, también en bicicleta y por Lugo, colaborar activamente en los medios de comunicación, culturales y sociales (pero siempre con problemas por su activo compromiso y no callarse, someterse, apuntarse a lo políticamente correcto…; siempre con problemas, pues, hay agentes, grupos, etc. que controlan dichos medios, instancias de encarnación, socialización, etc., y, con malas artes, juegan sucio y no defienden, aplican y promueven, al contrario, se oponen, sistemáticamente, al juego, competencia y cooperación limpios, con los debidos, justos y muy necesarios controles, por y para el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, responsable, critico positivo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, mediática, cultural, artística, deportiva, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc.; por y para la verdad justa y responsable, el bien…); su forma de actuar, del gran Paco Pestana, con gran arte, originalidad, personalidad, sabiendo muy bien reírse del mundo empezando por saber reírse de él mismo, caracterizaron su gran, excelente obra, muy peculiar e impactante arte, actuaciones, representaciones… Y, de lo que, no hacía mucho, pudieron gozar en Lalín (Pontevedra-Galicia), villa con la que estaba muy vinculado, donde fue un excelente cartelista de la ultima Gran Feria del Cocido y donde, el año 2019, hizo una muestra individual de su obra en el Museo Municipal Ramón María Aller bajo el título “De Compango: carne de castrón”.

Paco Pestana participó en prestigiosas exposiciones de arte, en Galicia, dentro y fuera de España. El mismo, en su blog de Internet, pacopestana.blogspot.com, se definió como “escultor, poeta, polemista, showman, contador de historias, fabulador y filósofo de la vida, y mentor creativo del máster internacional de creatividad”.

Con Paco Pestana coincidí, entre otros medios de comunicación, en la TeleVisión autonómica Gallega-TVG, en el programa de debate “A Chave” (presentado por Tino Santiago) y, donde, entre otras cosas, con el arte, la brillantez, la gracia y fuerza que le caracterizaban, el gran artista Pestana se opuso al control politiquero, a la domesticación de los carnavales y defendió que estos, con buen ingenio, pudiesen convertirse en una fiesta libre, participativa, critica, alegre y creativa del pueblo.

A Paco Pestana lo invité a dar una conferencia-coloquio en el “Ciclo de conferencias-coloquio, ponencias y debates” que, cada curso, organizaba hasta que me jubilé, en los centros universitarios en los que fui profesor de sociología, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela, centro, este último, donde Paco Pestana estuvo genial y causó un gran impacto.

Descanse en paz, Paco Pestana, gran artista gallego, español y universal.

Fdo. Migue Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; jueves, 14-10-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…