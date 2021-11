En recuerdo de los buenos y queridos seres muertos

En España y desde España, en los días de “Todos los Santos” y «De los Fieles Difuntos”, 1 y 2 de noviembre 2021, recuerdo, honor y gloria de, para los buenos y queridos seres muertos, familiares, amigos, conocidos, diferentes personas, que han hecho el bien, luchado por el bien y nos sirven, deben servir de referencia y ejemplo en la justa, buena y muy necesaria lucha por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, de justicia y seguridad justas, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, competente, cooperativo, riguroso, critico positivo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, laboral, profesional, empresarial, cultural, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable y por el bien, y frente al mal, los malos y los que les hacen el juego.

A partir del genial, el gran amigo, el gallego, español y ciudadano universal, José Luis Mari Solera “Licho”, médico, doctor, catedrático, poeta, músico, gran dinamizador social, “Gran Trobeiro, Jaruleiro de Compostela”, gran defensor de España, de la gran nación española, de “los pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), que estuvo al pie del cañón hasta el final, que murió de grave enfermedad, a los 63 años, en Santiago de Compostela (Galicia-España), el 18 de febrero de 2014, rodeado de sus familiares y amigos; a partir del gran poeta Hölderlin (que tanto le gustaba a Licho), de los viejos y nuevos clásicos:

“No es lleno de cosas, tampoco en plan prepotente, excluyente, narcisista, racista supremacista, superiorista, políticamente correcto, etc., sino deontológica, honrada, muy humilde, humana, poética, rigurosa y comprometidamente, como avanzamos, mejoráramos en la búsqueda, lucha, horada, muy humilde y rigurosa, por el bien, por los buenos, justicia, seguridad, libertad, amor, amistad, trabajo, emprendimiento, educación, cultura, alegría, ironía…, sabiendo siempre honrar, con justicia justa, a los muertos, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en, no nos cansaremos de repetirlo; en la justa, buena y muy necesaria lucha por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, etc., por la verdad, el bien…”.

Nota: en el escrito, artículo anterior “Sobres los terremotos, la lucha por la vida y el mundo, el mas acá y mas allá. En recuerdo de los familiares y amigos que ya no están”, figura por error la fecha “viernes 29 noviembre 2021”, cuando debe ser viernes 29 octubre 2021. Perdón por el error. Y muchas gracias a los amigos que me avisaron del error.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes 01-11-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…