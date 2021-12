VIVA LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978, QUE LE DIO A ESPAÑA, LA GRAN NACIÓN ESPAÑOLA, Y A LOS ESPAÑOLES, SU MAYOR Y MEJOR DESARROLLO DEMOCRÁTICO, 43 AÑOS DEL MEJOR DESARROLLO DE ESPAÑA Y UN GRAN PRESTIGIO INTERNACIONAL



VIVA LA CONSTITUCION DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978 Y POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO, CONSTITUCIONAL, LEGAL, INTEGRADOR, PROFUNDAMENTE HUMANO, RIGUROSO, EFICIENTE, ETC., POR LA VERDAD JUSTA Y RESPONSABLE, POR EL BIEN

Este gran prestigio internacional y que mereció los mejores reconocimientos como, entre otros, el muy prestigioso e internacional Premio Carlomagno, defender los más altos valores humanos, la libertad, la humanidad y la paz, concedido al Rey de España y Jefe del Estado español, Juan Carlos I (este gran premio, también, se concedió a los españoles, Salvador de Madariaga y Felipe González), que fue fundamental, con Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suarez, etc., para conseguir, junto a las fuerzas democráticas españolas en juego, la democracia constitucional representativa en España; este gran prestigio internacional se basa en la gran transición política española a la democracia que hizo posible acabar con Las Dos Españas, con el peor odio, división, confrontación, guerracivilismo, etc., y promover, dar lugar a la justa y necesaria política de reconciliación nacional, consenso y concordia que se plasmó, entre otras cosas y tras la dictadura del General Franco, en las primeras elecciones democráticas en 1977 y en la gran Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, la cual dio lugar a los 43 años de gran desarrollo democrático constitucional de España y los españoles.

Este gran salto adelante de España, la nación española, y su conquista de la democracia constitucional representativa con seguridad y garantías, fue debido, entre otras cosas, al gran desarrollo socioeconómico español, al gran desarrollo de las clases medias española, y que, tuvo lugar, especialmente, de 1959 a 1973, época en la que España tuvo un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 7,79% y del 6,59% de la renta per capita española. Lo que dio lugar al llamado “Milagro económico español”, el mayor del mundo, en dicha época, junto al de Japón.

Con relación a la Constitución democrática española de 1978, los profesores de Derecho Internacional y Comparado, David S. Law y Mila Versteeg, en 2013, publican un trabajo de investigación “Sham Constitutions” (Constituciones aparentes) en el que analizan 167 Estados en el mundo de los 194 reconocidos por Naciones Unidas, entre 1981 y 2010, en el que concluyen que hay “constituciones fuertes” (que miden el cumplimiento constitucional, el desempeño constitucional en lo relativo a variables como la libertad, derechos y deberes reconocidos, así como a los mecanismos de protección y las garantías constitucionales existentes) y “constituciones aparentes” que vienen dando lugar a sistemas autoritarios, fallidos, sistemas que no cumplen con las justas y necesarias garantías y seguridades democráticas legales, jurídicas, etc. En este sentido, clasifican a las Constituciones en dos grupos, a saber, de “bajo desempeño constitucional” y de “sobresaliente desempeño constitucional”. España está en el numero seis del “Top Ten Strongest Constitutions”-de las 10 constituciones del mundo con “sobresaliente desempeño constitucional”. Las primeras posiciones las alcanzan Finlandia, Islandia y Suiza.

Muy lamentablemente, PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Zapatero, Sánchez, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, perseguir, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles, convertidos en los peores enemigos; PSOE Zapatero, Sánchez, etc. Cum Fraude pusieron, vienen poniendo gravemente en cuestión la gran transición política española a la democracia y han vuelto a las muy negativas y condenables políticas del odio, resentimiento y confrontación de “Las Dos Españas”, al guerracivilismo, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, juego sucio, etc., a pactar con los extremistas, guerracivilistas, rupturistas izquierdistas, nacionalistas separatistas, malgastadores, todo vale, incluido lo peor, como los extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas de Unidos Podemos, etc., Pablo Iglesias e Irene Montero “Marqueses de Galapagar”, Iñigo Errejón, Ione Belarra, Yolanda Diaz “Marquesa de los Masters fuleros y la nueva política transversal populista, anti-izquierdista…, a ver si cuela…”, Monica Garcia, Monica Oltra, Ada Colau (desastrosa, muy negativa, incompetente, politiquera, partidista, sectaria, muy clientelar… gestión, política como alcalde de Barcelona), Alberto Garzón, Manuel Castells, etc., (potenciados, financiados, muy apoyados por el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, creado por los extremistas socialistas-comunistas Fidel Castro y Lula da Silva cuando, en 1990, se hundieron la Unión Soviética y el comunismo del este; por el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 y sus extremistas regímenes, fuerzas, medios, todo tipo de instancias, redes, etc., extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, populistas, de los viejos y nuevos extremismos izquierdistas, populistas, identitarios, fundamentalistas y que cuentan con el decisivo apoyo de Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista islamista, etc.), Eta-Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc.

Los españoles, ciudadanos de bien y por el bien, en todas las partes de España, de la nación española, dentro y fuera de España, individual y socialmente, deben defender, democrática, pacífica y muy activamente, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, la política democrática de juego limpio, integradora, competente, con justicia, seguridad y garantías justas, de españoles libres e iguales en todas las partes de España, de justa división de poderes, de libertad honrada, responsable y muy comprometida, etc.; la política democrática comprometida que haga posible, luche, de forma honrada, muy humilde y rigurosa, para España, la gran nación española, para los pueblos de la Tierra (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático constitucional, legal, de justicia, seguridad y garantías justas, debida y democráticamente bien medido, explicado, aplicado, difundido y controlado, integrador, profundamente humano, responsable, de juego, competencia y cooperación limpios, riguroso, competente, cooperativo, critico positivo fundado, participativo, abierto, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, artística, deportiva, mediática, laboral, profesional, empresarial, emprendedora, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, etc., que, siempre, debe, debemos aprender, con honradez, humildad y el mayor rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

¡MANOS A LA OBRA Y ADELANTE!

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; martes, 07-12-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…