José Manuel García Albarrán: «Enmienda a la totalidad al legado del 2021»

¡Se acabó!

Si señores… al fin dijimos adiós a este nefasto año de Pandemia sanitaria, política, social, laboral, económica, religiosa, de transgresiones legislativas y de déficit o ausencia de ‘valores morales’ -aquellos que nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto.

¿Quien va a echar de menos al año 2021?

No castiguen su intelecto y no activen sus neuronas ni un segundo más, yo se lo digo…

Sánchez y el Gobierno en pleno.

Porque para ellos en el 2021 parece que no ha habido crisis, no han sido víctimas del Covid, no han sufrido robos, ni okupaciones de sus viviendas, ni agresiones, ni invasiones masivas e impunes de nuestras fronteras, ni paro, ni ERTEs o EREs (da igual) ni, por supuesto, imposibilidad de llegar a fin de mes, pagar la luz, el agua, el gas, el gas-oil o la gasolina e incluso pagar las mascarillas, necesarias algunas veces, o impuestas y obligadas por ellos otras.

Estos políticos que predicaban la ‘lucha de clases’, la ‘ayuda al trabajador’, la ‘justicia social’ la eliminación de ‘la Casta’ y el reparto equitativo de los bienes, han caído en la desvergüenza absoluta porque, aún viviendo holgadamente en mansiones de lujo y palacios, desplazándose escoltados en vehículos oficiales con chófer y viajando gratis, incluso para asuntos particulares -a costa del erario público- han multiplicado su patrimonio por diez gracias a la política…¿Verdad ‘señora’ Montero y ‘señor’ Iglesias?.

Que bien hablaban de ‘la Casta’ desde ‘la Caspa’ durante la acampada del 8-M en la Puerta del Sol y en los mitines previos a los comicios electorales.

¿Se acuerdan?

Pues sus votantes comunistas, simpatizantes o afines parece que esto no lo llevan del todo bien… ¡Así que ojo!

Pero bastó oír al Presidente del Gobierno de España (cómo gusta en llamarse) en el discurso que cerraba el año resumiendo su gestión y la de sus adláteres, ya que parecía que estaba hablando de otro país y de otro año, porque según él hemos ido avanzando de día histórico en día histórico, refiriéndose al cúmulo de aprobaciones de cambios legislativos llevados a cabo en tiempo récord gracias al apoyo ‘condicional’ e interesado’ de los enemigos de España, de la Constitución y de la Monarquía Parlamentaria (la Ley de memoria histórica, la Ley de educación, los Presupuestos generales (PGE) la Reforma Laboral) etc., etc.

Este ‘tío’ no tiene remedio… ya que la auto valoración de su gestión, más se parece a la que haría ‘Antoñita la Fantástica’ o ‘Alicia’… la del país de las Maravillas’ o el mismísimo ‘Pinocho’ que se hubiese convertido en humano.

Todo menos el análisis serio y objetivo del Jefe del Ejecutivo de un País con más de 5 millones de parados, 11 millones en peligro de exclusión social (6 millones en exclusión severa) e hipotecado hasta límites insostenibles y que arrastra y seguirá arrastrando mil problemas irresolutos de toda índole.

Pues no señor Sánchez, más de un 65% de los españoles -según una reciente encuesta- no aprobamos su gestión ni la de sus socios y presentamos, aunque sea virtualmente, una ‘Enmienda a la Totalidad’ de su gestión.

Reprobamos su política internacional de defensa que nos está apartando del escudo de protección americano, por su acercamiento a las repúblicas comunistas totalitarias -cubana e hispano americanas- y el conflicto hispano-marroquí, que fue provocado por su negligencia e incompetencia y que ha llevado a EE UU a posicionarse del lado alauita.

Reprobamos su política inmigratoria subsidiada que ha provocado una verdadera ‘invasión’ u ‘ocupación pacífica’ de decenas de miles de marroquíes, argelinos y subsaharianos que ahora pululan por las calles de nuestras islas, ciudades y pueblos de España sin trabajo y en ocasiones formando grupos delictivos blanqueados y amparados por el anonimato que les brindan ustedes mismos.

Reprobamos su política anti cristiana, anti católica y anticlerical y la eliminación curricular de la asignatura de Religión, mientras en Cataluña se gastan 170.000 euros al año en dar clases del Islam a más de 330 niños y en enseñar árabe en 30 centros de su CC. AA.

Sin embargo se niegan a dar el 25% de las clases en español, incumpliendo una sentencia judicial.

Reprobamos la compra del ‘silencio sindical’ con 100 millones de euros -de los fondos europeos- ¡Reformar 42 sedes de los sindicatos CC OO y UGT! (para climatización e iluminación LED) lo que forma parte de una partida de 4.300 millones, de la misma procedencia, destinados a digitalizar y modernizar la Administración pública. Esto sin contar los 17 millones librados para los salarios y gastos de ‘los sindicalistas liberados’

¿Que les parece?

Reprobamos, una vez más los favores a los gobiernos autonómicos Catalanes y Vascos, que les exigen a cambio de apoyos para poder seguir gobernando, favores que van en detrimento de las otras CC. AA y que pagamos todos los españoles con los impuestos abusivos y con la insoportable subida de precios que han disparado la inflación al 6,5%.

Reprobamos el papel de la ‘mal llamada’ oposición y en particular del partido más votado -el PP- dada su floja e inconsistente resistencia activa, agravada últimamente por un atisbo de enfrentamiento dentro de sus filas, dando la deplorable impresión de ruptura con la existencia de dos bloques.

Esto señores, solo sirve para ‘hacerle el caldo gordo’ al gobierno social comunista y trasladar el desánimo a su electorado.

Y la guinda del pastel para finalizar el año ha sido la ‘felicitación sarcástica’ de la diputada de Bildu al PP en el Congreso, por su apoyo al aumento de asignación en 1,6 millones de euros ‘para proteger e impulsar las lenguas propias’ y haber conseguido fondos para impulsar también el uso del ‘asturiano y el aragonés’…palabras textuales de Mertxe Aizpurua. ¿Quién da más?

¿De qué van Casado y Cía.?

Y lo último en la Pandemia, tras el ‘Ómicron’ aparece, de momento solo en Israel, la variedad que se ha dado en llamar ‘Flurona’ que es la combinación de Gripe + Covid…

Como dirían en esta zona del Sureste español: “Ya solo falta que nos cague la moscarda”

Y a pesar de todo, mis más sinceros deseos de que tengan un Feliz Año. ¡Cuídense!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado

03/01/2 022