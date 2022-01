Asalto al Capitolio: justa, necesaria y firme defensa democrática de la democracia representativa por y para el bien de los pueblos de la Tierra

La democracia representativa americana, una de las más garantistas, con una buena división de poderes, el “Sistema de Checks and Balances”, de justos contrapoderes democráticos, etc., se vio gravísimamente amenazada, hace un año, el seis de enero 2021, con el intento de golpe de Estado, promovido por el extremista populista, todo vale por el poder y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos; promovido por el extremista populista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y los extremistas que lo apoyaban, que violentamente se negaban a admitir que había/an perdido las elecciones presidenciales celebradas el martes, 3 de noviembre 2020 (además, se eligieron 34 senadores y la totalidad de la Camara de Representantes), y, también, el necesario y democrático traspaso de poderes.

El asalto golpista al Capitolio (cuando se estaban constituyendo, en su seno y tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre 2020, las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes); el asalto golpista al Capitolio, símbolo de la democracia representativa americana; este asalto golpista al Capitolio, promovido por el extremista presidente Trump, los extremistas que lo apoyaron, llevaron a cabo y dieron lugar a 5 muertos, 14 policías heridos y un gravísimo desprestigio para los Estados Unidos y sus sistema democrático representativo; este asalto al Capitolio, gravísimamente antidemocrático, pone de manifiesto que, siempre, hay que estar muy vigilantes, individual y socialmente: en la justa, muy bien medida, definida, explicada, aplicada, difundida y controlada, defensa democrática, justa, firme y muy necesaria, del sistema democrático representativo, de la libertad honrada y responsable, de la critica y justicia justas, del juego, competencia y cooperación limpios, de los derechos y deberes democráticos ciudadanos, de que los ciudadanos son, deben ser libres e iguales en toda la nación y no pueden ni deben verse engañados, contaminados, lavados sus cerebros, manipulados, conducidos a lo peor por el poder, ganar, no perder, descalificar, deslegitimar y linchar a los principales adversarios, competidores y críticos democráticos, convertidos en lo peor y contra los que vale todo lo peor; en la muy justa y necesaria defensa democrática de la división de poderes y de la búsqueda, honrada, con mucha humildad y mucho rigor, del mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., con critica, justicia, seguridad, representación, gestión, gobierno, etc. justos, de la verdad justa y responsable, del bien.., y frente a quien quiera que sea, individual y socialmente; frente a los viejos y nuevos extremismos identitarios, extremistas, demagogos, populistas, separatistas, fundamentalistas, oportunistas, tajadistas, corruptores-corruptos, jugadores sucios, narcisistas, racistas supremacistas, superioristas, etc., de uno y otro color, dispuestos a lo peor de lo peor por ganar, no perder, sacar tajada, etc., y sabiendo, siempre, aprender, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa búsqueda democrática del mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, etc., de la verdad justa y responsable, del bien…

MANOS A LA OBRA Y ADELANTE POR EL BIEN DE “LOS PUEBLOS DE LA TIERRA” (VIGENTE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978), DE LOS CIUDADANOS DE BIEN, POR EL BIEN, JUSTA, DEBIDA Y NECESARIAMENTE COMPROMETIDOS, INDIVIDUAL, SOCIAL, LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONALMENTE, ETC., EN LA JUSTA LUCHA POR EL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRATICO, POR LA VERDAD JUSTA Y RESPONSABLE, POR EL BIEN…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 10-01-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…