Rusia putinista debe ser expulsada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la invasión de Ucrania por su ejercito

RESULTADO DE LA HISTÓRICA VOTACIÓN EN NACIONES UNIDAS SOBRE LA INADMISIBLE INVASIÓN MILITAR DE UCRANIA POR RUSIA PUTINISTA



¿HASTA CUANDO RUSIA PUTINISTA, ETC. PUEDEN SEGUIR VIOLANDO MUY GRAVEMENTE, GRAVÍSIMAMENTE, INTERIOR Y EXTERIORMENTE, LA LEGISLACIÓN DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL, LOS MAS ELEMENTALES DERECHOS HUMANOS, LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS CON JUSTICIA, SEGURIDAD Y GARANTÍAS JUSTAS?

El Consejo de Seguridad es el organismo de la Organización de Naciones Unidas/ONU, encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está formado por quince naciones, cinco miembros permanentes, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Popular China (China comunista) y Rusia, y diez miembros no permanentes. Los diez miembros no permanentes son elegidos de cinco en cinco cada año por la Asamblea Genera de la ONU y por un período de dos años. La presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se rota mensualmente de forma alfabética. Cada miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un voto. La decisiones requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros.

Por el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre asuntos sustantivos requieren el voto afirmativo de nueve miembros. Un voto negativo o “veto” por un miembro permanente evita la adopción de una propuesta, aunque haya recibido los votos requeridos. La abstención no se observa como veto en la mayoría de los casos, aunque los cinco miembros permanentes deben concurrir activamente para modificar la “Carta de la ONU” o recomendar la admisión de un nuevo estado miembro.

Los asuntos de procedimiento no están sujetos a veto, de modo que el veto no puede ser usado para impedir ninguna discusión de un asunto. Lo mismo ocurre con ciertas decisiones que activamente conciernen a los miembros permanentes. La mayoría de vetos no se usan en situaciones críticas internacionales, sino más bien para propósitos como bloquear un candidato para secretario general o para la admisión de un estado miembro.

La Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas, el miércoles 2 de marzo 2022, ha votado, en una sesión histórica, una resolución de condena de la invasión militar rusa de Ucrania que insta a Rusia a retirarse inmediatamente y sin condiciones del país vecino. La iniciativa obtuvo 141 votos a favor, cinco en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria) y 35 abstenciones (los otros 12 países, naciones, entre ellos Venezuela, no asistieron a la sesión. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha apoyado la Rusia putinista en su invasión de Ucrania) y, aunque no tiene carácter vinculante, muestra el total aislamiento de la Rusia putinista en la comunidad internacional, en la Organización de Naciones Unidas y ante un hecho, una decisión, acción tan inaceptable, totalitaria, violenta, destructiva y muy grave al estilo del nacionalsocialismo/nazismo de la Alemania nazi, del socialismo-comunismo marxista leninista de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URRS, de la Union Soviética/US, como la inadmisible invasión militar de Ucrania y su destrucción por la Rusia putinista y y que pone en peligro la paz mundial.

La decisión de celebrar esta sesión extraordinaria del plenario de la Organización de Naciones Unidas ―la undécima en toda su historia y la primera desde 1982, tras la invasión de los Altos del Golán― fue la manera de superar el veto de la Rusia putinista a una resolución similar en el Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU.

La resolución de Naciones Unidas, en esta sesión histórica del miércoles 2 de marzo 2022, exige que Rusia “deje inmediatamente de recurrir al uso de la fuerza contra Ucrania” y “retire inmediata, completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares” del país vecino, de la nación vecina, Ucrania. También deplora, condena la alerta nuclear declarada por el presidente Vladímir Putin, una mención ausente en la resolución del Consejo de Seguridad que Rusia había vetado.

NACIONES QUE VOTARON A FAVOR DE CONDENAR A RUSIA PUTINISTA POR LA INVASIÓN DE UCRANIA, QUE VOTARON A FAVOR DE RUSIA PUTINISTA, QUE SE ABSTUVIERON Y QUE NO PARTICIPARON EN LA VOTACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA INADMISIBLE INVASIÓN MILITAR DE UCRANIA POR RUSIA PUTINISTA (LOS RESULTADOS DE ESTA VOTACIÓN DE NACIONES UNIDAS, EL MIÉRCOLES 2 MARZO 2022, SE PUEDEN VER EN INTERNET):

Naciones, países que votaron a favor de condenar a Rusia putinista por la invasión militar de Ucrania: Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Antigua-Barbuda; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Barbados; Baréin; Bélgica; Belice; Benin; Bosnia-Herzegovina; Botsuana; Brasil; Brunéi; Bulgaria; Bután; Cabo Verde; Camboya; Canadá; Chad; Chequia; Chile; Chipre; Colombia; Comoras; Congo República Democrática; Corea del Sur; Costa de Marfil; Costa Rica; Croacia; Dinamarca; Djibuti; Dominica; Dominicana República; Ecuador; Egipto; Emiratos Arabes Unidos; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos; Estonia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Gana; Georgia; Granada; Grecia; Guatemala; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; Indonesia; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenia; Kiribati; Kuwait; Lesoto; Letonia; Líbano; Liberia; Libia; Lietchestein; Lituania; Luxemburgo; Macedonia del Norte; Malasia; Malawi; Maldivas; Malta; Marshall Islas; Mauricio; Mauritania; Méjico; Micronesia; Moldavia; Monaco; Montenegro; Myanmar; Nauru; Nepal; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelanda; Omán; Países Bajos; Palau; Panamá: Papua-Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido; Ruanda; Rumania; Salomón Islas; Samoa; San Kits-Nevis; San Marino; Santa Lucía; Santo Tomé-Principe; San Vicente; Saudi Arabia; Serbia; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Suecia; Suiza; Surinam; Tailandia; Timor este; Tonga; Trinidad-Tobago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uruguay; Vanuatu; Yemen; Zambia.

Naciones que se abstuvieron en la votación de Naciones Unidas sobre la invasión militar de Ucrania por Rusia putinista: Angola; Argelia; Armenia; Bangladesh; Bolivia; Burundi; Centroafricana República; China; Congo (Brazzaville); Cuba; El Salvador; India; Irak; Irán; Kazajistán; Kirguistán; Laos; Madagascar; Mali; Mongolia; Mozambique; Namibia; Nicaragua; Pakistán; Senegal; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Sudán del Sur; Tanzania; Tayikistán; Uganda; Vietnam; Zimbabwe.

Naciones que no participaron en la votación de Naciones Unidas sobre la invasión militar de Ucrania por Rusia putinista: Azerbaiyán; Burkina Faso; Camerún; Eswatini, Suazilandia o Esuatini; Etiopía; Guinea (Conakri); Guinea Bissau; Marruecos; Togo; Turkmenistán; Uzbekistán; Venezuela.

¿Como es posible que Rusia putinista, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuando este organismo tiene por misión defender la paz y seguridad en el mundo; como es posible que Rusia putinista invada militarmente a Ucrania por querer ser una nación libre y decidir libremente, y, Rusia putinista, ponga muy gravemente en peligro la paz y seguridad mundiales, aludiendo, incluso, a sus armas nucleares de destrucción masiva? Se ha estimado científicamente que las primeras bombas nucleares en poco menos de cinco horas de batalla, causarían un total de 91,5 millones de víctimas. O, dicho de otra manera, habrían fallecido 34,1 millones de personas y 57,4 habrían resultado heridas de diversa consideración.

Es posible, esta violenta invasión militar, esta muy grave amenaza de destrucción masiva, debido al inadmisible comportamiento de Rusia putinista, contrario a la Carta de Naciones Unidas, contrario a los objetivos de su Consejo de Seguridad (defensa de la paz y seguridad mundiales), y por lo cual, Rusia putinista, debe ser expulsada de dicho Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La Rusia putinista, la nación mas grande, extensa del mundo, muy rica en petróleo, gas y otros minerales, en materias primas, sin embargo, debido al muy mal gobierno, gestión de la Rusia putinista, tiene, año 2022, un salario mínimo mensual de 139,9 dólares, 126 euros (España tiene un salario mínimo mensual de 1000 euros, 14 pagas anuales), un alto porcentaje de alcoholismo, suicidios, una baja esperanza de vida, 72 años, en comparación con los países, naciones de la OCDE/Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (formada por 38 países, naciones, los mas ricos del mundo, se llama el “Club de los países ricos” y cuya media de esperanza vida supera los 80 años; España, junto a Japón, Suiza, Singapur, son las naciones que tienen la mayor esperanza de vida, a saber: Japón 84,4 años; Suiza 83,8; Singapur 83,6; España 83,6; Italia 83,5; Australia 83,4; Islandia 83; Corea del Sur 83; Israel 83; Suecia 82,8 años: son los diez países, naciones que tienen la mayor esperanza de vida del mundo).

La Rusia putinista es un Estado fallido, dominado por oligarcas políticos, militares, policiales, burocráticos, económicos, sociales, ultrarrepresivos, ultracontroladores, corruptores-corruptos, destructivos tanto interior como exteriormente, y que, como el absolutismo zarista, el totalitarismo socialista-comunista marxista-leninista de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas/de la Union Soviética (véase “El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión”, 1997, hecho por científicos sociales y que viene siendo reeditado) de la que procede, aplica, viene aplicando, la Rusia putinista, su nacional-populismo imperialista, corruptor-corrupto, contaminador, lavador de cerebros, ultramanipulador, ultraviolento, destructivo, invasor como en el caso de Ucrania y, antes, de otras naciones (Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Georgia, etc.), donde, la Rusia putinista, no duda en aludir, como en el caso de la inadmisible invasión militar de Ucrania, al uso del arma nuclear de destrucción masiva.

La Rusia putinista se caracteriza, viene caracterizando, interior y exteriormente, por su política de muy grave desinformación, contrainformación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, intoxicación masiva, guerra híbrida, guerra sucia, invasiones militares, apoyo a las peores antidemocracias, etc., etc. Rusia putinista viola, viene violando, muy grave, gravísimamente, interior y exteriormente, los derechos humanos mas elementales, las libertades democráticas con justicia, seguridad y garantías justas.

El mundo democrático no puede ni debe seguir como hasta ahora y debe tomar justas, firmes y necesarias medidas democráticas, frente a Rusia putinista y aquellas naciones que, como Rusia putinista, violan muy gravemente, gravísimamente, los derechos humanos, incluidos los mas elementales, las libertades democráticas con justicia, seguridad y garantías justas; violan, vienen violando leyes democráticas internacionales, como entre otras, las relativas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, etc., etc. ¿Hasta cuando?

Véanse los siguientes libros, trabajos: Svetlana Aleksiévich (Premio Nobel de Literatura 2015), El fin del “Homo soviéticus”, Ed. Acantilado 2015; Catherine Belton, Los hombres de Putin. Como el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, Ed. Península 2022 (libro del año para “The Economist”, “Financial Times” y “The Telegraph”); Masha Gessen, El hombre sin rostro. El sorprendente ascenso de Vladimir Putin, Ed. Debate 2017 (este libro fue galardonado con el “National Book Award”-“Premio Nacional del Libro” de los Estados Unidos de no ficción de 2017); Mira Milosevich; Investigadora principal del “Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos e Internacionales” (Madrid-España) y profesora asociada de “La política exterior de Rusia” del “Instituto de Empresa” (Madrid), “El putinismo, sistema político de Rusia”, Real Instituto Elcano, ARI 16/2018, 9 de febrero 2018 (se puede consultar por Internet); Richard Pipes, Historia del comunismo, Ed. Mondadori 2002; Robert Service, Historia de Rusia en el Siglo XX, Ed. Critica 1997; Françoise Thom, como entender la Rusia de Putin, Ed. Rialp 2019; Michael Voslensky, La Nomenklatura. Los privilegiados en la URSS, prólogo de Fernando Claudín (Fernando Claudín intervino en los ciclos de conferencias-coloquio que cada curso universitario, durante 40 años y hasta que me jubilé, organicé, como profesor de Sociología, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y la Facultad de Administración y Dirección de Empresas/ADE de Lugo, ambas de la Universidad de Santiago de Compostela-Galicia/España; ciclos en los que intervinieron 250 expertos, investigadores, responsables públicos, privados, etc. de Galicia, España y otras naciones) , Ed. Argos Vergara 1981

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 21 marzo 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben