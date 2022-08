Carta abierta de Girauta a Irene Montero sobre las tiránicas ocurrencias de la consorte de Iglesias en materia sexual

Harto de las ocurrencias de uno de los ministerios más estériles de este Gobierno socialcomunista.

Juan Carlos Girauta le dedica este 13 de agosto de 2022 en el diario ABC una carta abierta a Irene Montero, su titular, en la que frena de golpe todas sus imposiciones, especialmente aquellas que tienen que ver con la esfera más íntima.

Comienza hablando de la famosa campaña de verano impulsada por el departamento podemita:

Estimada Irene: vista la campaña de verano de tu Ministerio, llamado de Igualdad , siento que debo dirigirme a ti. Lo siento como obligación moral, intelectual y estética. Quiero ser sincero contigo, abandonar los habituales cauces de la crítica política y comunicarte personalmente no solo que te equivocas, sino que tu crudo intervencionismo es de una naturaleza nueva y alarmante.

Le concede a Montero la posibilidad de que la ministra hace las cosas porque cree en ellas:

Si no me constara que crees en lo que defiendes –así me lo pareció cuando coincidimos como portavoces parlamentarios– sería más sarcástico y sin duda más arisco. En aras del interés público debo advertirte de los contravalores que trasluce tu campaña y de lo invasivo de tus pretensiones. Mira, reconozco tus buenas intenciones… siempre que reconozcas tú algo: tu formación política jamás admite buena fe en los representantes de media España. Para vosotros, a la oposición solo le mueven intereses bastardos, por definición.