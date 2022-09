No al fundamentalismo talibán, fanatismo de uno y otro color; Sí a la defensa de los derechos y deberes humanos, las libertades democráticas

EL ATENTADO TERRORISTA, ASESINO, FUNDAMENTALISTA, CONTRA SALMAN RUSHDIE EN NUEVA YORK



El 15 agosto 2021, hace poco mas de un año, Estados Unidos, especialmente, pero también sus aliados occidentales, de la Unión Europea, etc., la principal potencia del mundo y sus aliados, abandonaron de muy malas maneras, indigna, cobardemente; abandonaron Afganistán, el sexto país más pobre del mundo, donde lo hicieron muy mal, dominó la corrupción y lo dejaron en manos de los muy violentos, extremistas fundamentalistas talibanes, islámicos. Los cuales, desde entonces, vienen imponiendo el totalitarismo islámico, talibán, el terror, una brutal represión, especialmente en el caso de las mujeres, las niñas y otros colectivos, y vienen arruinando mucho más a Afganistán y que está mucho peor. Además, Afganistán, se ha convertido en un país potenciador del peor fundamentalismo, de la corrupción que impone el opio y otras drogas, al ser el principal productor mundial de opio y heroína. Afganistán, también, se ha iniciado en la gran producción de la droga mentanfetamina-“cristal”, a partir de la planta efedra que que crece de forma silvestre en diversas partes de Afganistán.

El muy mal comportamiento de Estados Unidos y sus aliados, al huir cobardemente de Afganistán, entre otras cosas muy negativas, han dado lugar a que Rusia putinista (Vladímir Putin formó parte como oficial-teniente coronel de la policía política represora soviética KGB-Comité para la Seguridad del Estado y que, al hundirse la Union Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS, se transformó en la FSB-Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, de la que Putin fue director y de ahí paso a presidir, ser presidente de Rusia, donde el putinismo, la oligarquía rusa, militar-policial-politica-económica-mediática-etc., continuando lo que venían haciendo los zares, el socialismo-comumismo marxista-leninista, estalinista, viene imponiendo, interior y exteriormente, la antidemocracia, corrupción, la muy grave violación de los derechos humanos, las libertades democráticas con seguridad y garantías); el muy mal comportamiento de Estados Unidos y sus aliados, al abandonar Afganistán, han dado lugar a que Rusia putinista, siguiendo la tradición violenta imperialista, guerrista, ultrarrepresora, contaminadora, manipuladora, corruptora-corrupta, de los zares, del socialismo-comunismo marxista-leninista, estalinista; han dado lugar a que la Rusia putinista, violando la legislación democrática internacional, haya invadido Ucrania y, junto con China comunista, Irán fundamentalista islámico, Cuba comunista, Venezuela neocomunista, etc., amenacen al mundo libre y democrático.

El cual, el mundo libre y democrático, de forma muy irresponsable, se ha dejado depender muy gravemente, en el caso de la luz, el gas, el petróleo, los combustibles, los alimentos, la bolsa de la compra, los chips, el control de muy importantes organismos democráticos internacionales financiados de forma muy mayoritaria por Estados Unidos y los países occidentales, etc., democráticos, libres; se ha dejado depender, de forma muy grave, de Rusia putinista, China comunista, Iran fundamentalista islámico, Cuba comunista, Venezuela neocomunista, etc.

Recordemos que cuando se hunde la Unión Soviética, la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y otros países socialistas-comunistas del este, los líderes socialistas-comunistas, Fidel Castro y Lula da Silva ,después de la caída del Muro de Berlin en 1989, fundan en Sao Paolo (Brasil), en 1990, el “Foro de Sao Paolo 1990”, constituido por fuerzas izquierdistas de América latina. En España, la nación española, los socios extremistas socialistas-comunistas, Unidas-Podemos, de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, vienen teniendo el apoyo del Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, de la Rusia putinista, etc., pero también sus socios extremistas ETA-Bildu, los extremistas golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., etc., y que vienen apoyando el extremista gobierno socialista-comunista, etc., PSOE, Unidas Podemos, Sanchez, Zapatero, Iglesias, Alvarez, etc. Cum Fraude…

Estados Unidos, Occidente, la Unión Europea, las naciones democráticas más desarrolladas del mundo, los organismos internacionales y nacionales democráticos y defensores de los derechos humanos y las libertades democráticas, con seguridad y garantías, deben intervenir, con firmeza democrática, para defender, en Afganistán, todo el mundo, y como dicen las leyes, tratados, acuerdos democráticos que han firmado; para defender, en todo el mundo, a escala individual, social, local, provincial, regional-federal-autonómica, nacional-estatal, internacional, global, etc., los derechos y deberes humanos y las libertades democráticas, con justicia, seguridad y garantías justas.

ATENTADO TERRORISTA EN NUEVA YORK Y DEFENSA ACTIVA DE LOS DERECHOS Y DEBERES HUMANOS, DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, CON SEGURIDAD Y GARANTÍAS, CRITICA Y JUSTICIA JUSTAS…

El atentado fundamentalista islámico, el viernes 12 de agosto 2022, en Nueva York (Estados Unidos), llevado a cabo por Hadi Matar, un fanático joven americano de origen islámico libanés, de 24 años, contra el escritor y ensayista Salman Rushdie, británico-estadounidense de origen indio, autor de la novela “Los versos satánicos” y que estaba amenazado de muerte, por esta novela, por el fundamentalismo islámico iraní, que había puesto alto precio (tres millones de dólares estadounidenses) a su muerte, liquidación; este atentado terrorista, fundamentalista islámico contra Salman Rushdie, llevado a cabo cuando daba una una conferencia, en Nueva York, pone de manifiesto que el mundo libre, democrático, con seguridad y garantías, sus principales organismos internacionales y nacionales, encargados de defender la seguridad democrática, deben ser mucho más firmes, eficaces frente a la violencia fundamentalista, terrorista, invasora, imperialista y los que les hacen el juego; frente a los que se oponen violentamente a la libertad, democracia con seguridad y garantías, a los derechos y deberes humanos, a la crítica y justicia justas…

El PEN América (el PEN Club Internacional, es una asociación mundial de escritores, fundada en Londres en 1921, para promover la amistad y cooperación intelectual entre poetas, ensayistas y novelistas, de ahí el acrónimo “PEN”. La asociación cuenta con 149 centros PEN International independientes, distribuidos en más de 100 países. Entre sus objetivos se encuentran: apoyar el papel de la literatura en el desarrollo del entendimiento mutuo y la cultura mundial; luchar por la libertad de expresión; y actuar como una voz potente en nombre de los escritores, autores asediados, encarcelados o asesinados por sus planteamientos, posiciones en defensa de la libertad de expresión, de la democracia con seguridad y garantías, etc.); el PEN América organizó, el viernes 19 agosto 2022, una concentración, de unas doscientas personas, en la Biblioteca Pública de Nueva York, a favor de Salman Rushdie, de su lucha por la libertad de expresión y contra el fanatismo, fundamentalismo islamista, el totalitarismo, que atentó contra Salman Rushdie; concentración en la que Joseph Anton, Paul Auster, Tina Brown, Francesco Clemente, A. M. Holmes, Sirl Hustvedt, Hari Kunzru, Colum McCann, Suzanne Nossel, Andrew Solomon, Gay Talase y otras personalidades de la literatura, el ensayo, el arte, el periodismo, etc., leyeron textos de Salman Rushdie en la escalinata de la Biblioteca Pública de Nueva York y denunciaron el atentado que sufrió, el fundamentalismo islámico, totalitarismo, etc. La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, sobre el atentado contra Salman Rushdie, señaló: “Nunca un hombre con un cuchillo silenciará a una hombre con una pluma”.

Como es posible, que con las continuas, muy graves e inadmisibles amenazas violentas, mortales, que venía sufriendo Salman Rushdie por el fundamentalismo islámico; como es posible que haya podido tener lugar, dicho atentado violento, asesino, fundamentalista, terrorista, contra Salman Rushdie, en Nueva York, cuando estaba dando una conferencia y que lo ha dejado gravemente herido al recibir diez puñaladas.

El mundo libre y democrático debe ser muchísimo más firme y eficaz en la defensa de la libertad y seguridad democráticas, y frente a la inadmisible violencia, terrorismo, fundamentalismo, diversos extremismos, fanatismos, totalitarismos, etc., de los que quieren acabar con los derechos, deberes humanos y con las libertades democráticas, con seguridad y garantías, todo ello contemplado en las leyes, tratados, acuerdos, etc. democráticos internacionales y nacionales, en diferentes e importantes organismos democráticos internacionales y nacionales encargados de defender la libertad de expresión, los derechos y deberes humanos, las libertades democráticas…

Hay que hacer frente, con firmeza democrática y eficacia, a las amenazas, violencia, terrorismo, fanatismo, fundamentalismo, extremismo, totalitarismo, etc., de uno y otro color, de los que quieren acabar en el mundo con los derechos y deberes humanos, las libertades democráticas, con seguridad y garantías, y por el mejor desarrollo deontológico, honrado, libre, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, crítico positivo fundado, con justicia y seguridad, eficiente, creativo, etc., por la información y verdad justas y responsables, por la dignidad individual y social, por el bien, y sabiendo siempre, con honradez, humildad y mucho rigor y compromiso, individual, socialmente, etc., aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, autor individuasl de 15 libros y 36 colectivos