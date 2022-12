Excelente discurso Navidad 2022 del Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI

En España, en la gran nación española, tenemos un gran Rey de España y Jefe del Estado español, de la mejor talla mundial, Felipe VI, y que, una vez más, en su esperado discurso navideño, sábado 24 diciembre 2022, ha estado Muy Bien al defender el orden democrático internacional y La Paz, y, también y muy oportunamente, la ejemplar Transición española, reconocida en todo el mundo, que hizo posible la vigente Constitución democrática española y su justa, democrática, responsable y muy necesaria aplicación, desarrollo y control por y para el bien de España, de los españoles, los ciudadanos de bien, por el bien…

La cual, la vigente Constitución democrática española, junto a su respeto, a la integridad, rectitud (“ser ejemplo de integridad y rectitud”, como dice Felipe VI en su discurso navideño 2022), responsabilidad, unidad, convivencia y buen hacer democrático, justamente medidos, al margen de extremismos, populismos, separatismos, narcisismos, racismos supremacistas, superioristas, tajadismos, etc.; frente al todo vale por el poder, muy injustos privilegios y el desprestigio, deslegitimación, ninguneo y liquidación, linchamiento de los adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles…, convertidos en lo peor de lo peor; la cual, la vigente Constitución democrática española, con, a partir de lo que dice, defiende Felipe VI en su discurso navideño 2022, unidad, integración, responsabilidad, buen trabajo, instituciones que respondan al interés general, critica, justicia… justos, le seguirá permitiendo a España, la gran nación española, seguir mejorando, avanzando, el español, tras el inglés-americano, es la segunda lengua más hablada en el mundo en naciones diferentes a la propia y lo hablan en “los pueblos de la Tierra” (como dice nuestra Constitución democrática española y que “proclama la voluntad de la nación española de”, entre otras cosas, “Colaborar en el fortalecimiento de una relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”); como decíamos, el español lo hablan en el mundo más de 600 millones de personas; España compite al mejor nivel en importantes sectores y puede mejorar mucho más si hay, como ha señalado Muy Bien el Rey y Jefe del Estado español, Felipe VI, en su discurso navideño 2022, unidad, responsabilidad, integración (“anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir”), convivencia, instituciones que respondan al interés general, buen y muy necesario trabajo, “ser ejemplo de integridad y rectitud”, “Somos una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia”…

Todo lo cual, y más, ha sido posible en los más de 40 años de democracia constitucional española de Monarquía parlamentaria de 1978. Como dijo Felipe VI en su discurso navideño 2022: “El espíritu que la vio nacer (a la vigente Constitución de 1978) no debe caer en el olvido” y “deberíamos reflexionar de manera constructiva”, “Una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa, no genera confianza”, “los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro futuro”…

Esto es lo que dice el “Preámbulo” de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 (Muy Bien representada por el Rey de España y Jefe del Estado español, Felipe VI, y de lo que, una vez más, ha dado muestra en su discurso navideño 2022): “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

La vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, contiene el “Titulo II, De la Corona”, que va del artículo 56 al 65 (ambos inclusive) y que, entre otros, en el articulo 56 dice: “1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.”. Y en articulo 62: “1. Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias”.

Manos a la obra y Adelante por y para el bien, de forma justa, democrática, muy bien medida…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros, 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; lunes 26-12-22, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…