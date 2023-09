Pedro Manuel Hernández López: "¿Os imagináis un país...?"

Ahora que ya han pasado unos días y las aguas –aunque siguen revueltas por la «amnistía programada y a la carta» de Sanchez–aparentemente están más calmadas, conviene que analicemos tranquilamente las acusaciones vertidas contra el expresidente José Maria Aznar.

«¿0s imagináis un país en el que un ex presidente llame a la población a una rebelión nacional…?(…)

Estas han sido las palabras textuales de » Yoli», la ex abogada laboralista, acérrima comunista y ministra — la meliflua galega de Fene, la fashionaria y vicepresidenta en funciones del gobierno de Sánchez «el histriónico», «felón» y «mentiroso» compulsivo — que sigue intentando convencernos de que «Sumar», su nuevo partido no es un partido político. Se trata –según sus propias palabras– de un movimiento ciudadano , un nuevo “proyecto social” y de la «panacea» que nos va a solucionar –de golpe, a la voz de ya y por arte de biribirloque–todos los problemas que acucian a una España distópica y destruida por el binomio «acción-omisión» de la ineficaz y errónea política de Sánchez y de su democrática y progresista coalición «contra natura» .

No nos va a engañar ni a convencer, por más que intente disfrazarse con piel de cordero (en este caso, de cordera o borrega) balandonos sus insulsos y buenísimos mítines de ese nuevo «proyecto social» en el que cabemos todos para ir a un neo país –progresista y feminista– donde predominen los derechos de la gente trabajadora»(…).

Sigue siendo la misma Yoli comunista que en sus tiempos de abogada laboralista, sólo que sin la apariencia «cero estilosa» –que abandonó en el año 2020, nada más convertirse en ministra– que ha cambiando su pelo negro y corto por una melena a lo Marta Chávarri con «mechas balayage» y , ademas ha redifinido su forma de vestir cambiando sus viejos vaqueros y chupa roja de cuero por pantalones palazzo, americanas cruzadas, vestidos de manga larga, faldas midi y blusas clásicas de estampados, plisados con escotes halter, camisetas de tirantes, taconazos, sneakers…etc

En ese sublime trance ideológico solo le faltó que, a cada afirmación, su corifeo de perros flautas, palmeros y ratas cloaqueras «anti-casta» hubiera apostillado mántricamente un ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

¿0s imagináis que esta, la que acusa a Aznar de «golpista» sea la misma que nos propone una democracia progresista y económica, acompañada de una gran reforma empresarial, un enorme pacto verde para salvar nuestro planeta –incluidos el Mar Menor y el Coto de Doñana (buscando así los votos de Murcianos y Andaluces)– la ampliación de la sanidad pública, un gran parque público de viviendas de alquiler, una justicia social para todos, una educación infantil pública y gratuita de 0 a 3 años, la reducción de la jornada laboral sin reducir el trabajo para recuperar la soberanía de nuestro propio tiempo libre (¡ trabajar menos para vivir mejor!), poner las nuevas tecnologías y los “data” al servicio del pueblo, la protección a los profesionales y trabajadores de la cultura (por ser esta un “derecho”), el reconocimiento de todos los derechos de las personas LGTBI, mantener y aumentar los “avances feministas” para salvaguardar una muerte digna y un aborto “libre, seguro y gratuito”, promover un medio rural “vivo y dinámico” para que los jóvenes puedan echar raíces y repoblar la España vaciada, fomentar una Europa “social, verde y feminista” reformando para ello todos los actuales tratados y democratizando todas sus instituciones poniendo los derechos humanos en su frontispicio …?

¿Os imagináis que todos esos postulados fuesen ciertos y serios y no la «marca blanca» del ideario comunista de la lideresa de “SUMAR”…? Pero no se confundan ni se dejen engañar. Todas estas propuestas “marca blanca”, son solamente eso, promesas blancas y un brindis al sol que no dejan de ser cantos de sirena para encubrir que, al fin y al cabo, se trata solo del «viejo, rancio y opresor» comunismo de siempre surgido del pensamiento filosófico de los alemanes –Karl Marx y Friedrich Engels– y que, desarrollado en el siglo XIX, se materializó en el Partido Comunista (PC). Sus consecuencias económicas y sociopolíticas no tardaron en dar sus frutos en todos los países en los que se instauró con gran violencia y con millones de muertos.

Aunque España no escapó a esta violencia ni a los casi cinco mil muertos, hay que recordarle a «la Yoli»–nuestra fashionaria post moderna– que aunque ella no viajó al Moscú de Stalin como su admirada “Pasionaria», sin embargo, comulga y coincide en todo con ella y sigue sin querer ver ni admitir el hambre, la miseria, el totalitarismo, la represión social, los millones de muertos y la ausencia total de libertad y democracia allí reinantes. Ignora plena y voluntariamente que esas son las únicas verdades y las auténticas virtudes del comunismo.

Es admirable la pertinaz ceguera que tiene para los crímenes y atrocidades de sus admirados e idolatrados regímenes comunistas y totalitarios y, en cambio, la envidiable agudeza visual que goza para detectar precozmente la pobreza, la división de clases sociales, la igualdad social de todos –menos ellos– en la miseria y demás males y desgracias de los países capitalistas.

No creo que Yolanda –la reina de “SUMAR” y la neo fashionaria de la época más dura del sanchismo– esté en disposición de criticar a nadie y mucho menos de insultar al ex presidente Aznar llamándole golpista, cuando ha viajado recientemente en avión oficial y con rango de vicepresidenta en funciones a Waterloo para entrevistarse con Carlas Puigdemont –el golpista y cabecilla del Procès, huido hace ya seis años de la justicia española, escondido en el maletero de un coche y amparándose en la oscuridad de la noche como lo que es, una rata– para recabar su apoyo a la candidatura de Sánchez como nuevo presidente de España a cambio, entre otras muchas concesiones, de una anticonstitucional amnistia. ¡Pero claro, el golpista es Aznar y todo aquél que se opone a los «teocráticos» deseos del divino Sánchez !

No creo que, una entonces “morena” abogada laboralista Yolanda Díaz –aunque haya pasado del comunismo del Che y del chavismo de Maduro a la “izquierda pija y cuqui” de SUMAR– no recuerde que presidió aquella famosa “X Asamblea Federal de Izquierda Unida” en 2012, en la que homenajeó, públicamente y por todo lo alto, al “más digno libertador” Hugo Chávez, mientras le “deseaba una pronta recuperación para que retomase el sueño de la unidad de los pueblos de América y la lucha por un mundo más justo (…).

Ahora, casi 11 largos años después de aquel inolvidable evento, se encuentra inmersa en el camino de una pseudo socialdemocracia a la que presenta –con simpatía, lacito rosa, mensaje LGTBI y ecofriendly—para intentar ocultar su pasado. Entre tanta alegría, esperanza y ternura no ha caído en que las hemerotecas son muy traicioneras y que los videos –que se mueven como la pólvora por las redes sociales—demuestran que todos tienen un pasado. Y en su caso, un pasado comunista recalcitrante. En su armario político podemos encontrar muchos cadáveres de los distintos proyectos de la extrema izquierda por los que ha pasado. En su viaje se los ha cargado a todos hasta lograr el suyo propio, SUMAR.

Antonio Naranjo –-en un reciente artículo publicado en “El Debate”— ha desinflado a la “Fashionaria” Yolanda Díaz y a su pufo proyecto social “SUMAR”, diciendo: “Es Pablo Iglesias pero mejor peinada y vestida y si hay alguien contrario a los valores democráticos es esa mujer que se convirtió en la más servil camarada del genocida Stalin”(…)

Cuando nos hablen de las bondades y avances progresistas de SUMAR, no olvidemos la trayectoria política de su fundadora, sus ignominiosas acusaciones al ex presidente Aznar y sobretodo su reciente viaje a Waterloo –un pequeño municipio conocido por las andanzas de un antiguo general y donde Napoleón perdió su corona– para otrecerle a Puigdemont múltiples prebendas políticas, jurídicas y económicas para Cataluña a cambio de su apoyo. Por todo esto, señora vicepresidenta, por favor, ¡ no nos mande más jamones…pues tenemos la despensa llena!.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.