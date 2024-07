Juan Pérez de Mungía: «El laberinto español»

Mientras el minúsculo Feijoó acuerda con Sanchez el reparto del Consejo General de Poder Judicial, los socialistas se enquistan de la mano de Von der Leyen en el control de la Comisión Europea repartiéndose comisarios y cargos como si de un feudo se tratara, por si no quedara claro que son socios ocultos en España y socios abiertos en Europa. ¿Que clase de patraña podría sostener la maquinaria del bipartismo, sino la pura simulación?. Por mas que se empecine en este propósito de ruina, Feijoó no será nunca presidente de gobierno. Al comisariado europeo nada le importa de la deriva autodestructiva de España, de Europa y de la cultura occidental de la mano del islamocomunismo que poco a poco se apodera de las instituciones europeas, tan congruente en si mismo con el socialismo que trajo la ruina de la república y la destrucción de vidas humanas en dos guerras mundiales. Y ahora les toca resucitar el frente popular de la mano del partido popular.

En ese miserable propósito, Sánchez no tiene por que disimular, sino seguir el fuego de artificio de la oposición de su majestad. Cuando se acumulan las sentencias que niegan su derecho a cambiar las leyes por la puerta de atrás con artículos incrustados en leyes cuyo preámbulo contradice su texto, Sánchez le retira al Senado sus competencias, identificando su control de las Cortes con el Estado, el Pueblo y sus designios. Un nuevo capítulo de leyes anticonstitucionales a bendecir por Conde-Pumpido contradiciendo toda la legislación anterior. Existen tantos motivos para perseguir penalmente a Sánchez, tantas infracciones de ley, que solo la ausencia de capacidad ejecutiva de los tribunales para perseguir, juzgar y hacer cumplir lo juzgado, la pena a los delincuentes amnistiados, que todas las instituciones de un Estado de apariencia democrática, son inanes. Por qué habría de guardar las formas en el uso privado de los recursos del Estado, empezando por los viajes innumerables de la consorte de su majestad en el Falcon de su propiedad. Sorprende que en la progresiva acumulación de ira de la ciudadanía no surja ningún yihadista que desde el otro bando no quiera tomarse la justicia por su mano, como aquel esbirro que golpeó a Rajoy, exonerado con el artificio legal de una demencia sobrevenida. Si se muere el perro, se acaba la sarna, Ein toter Hund beißt nicht mehr, dice el proverbio. Por mucha permetrina que se unte, la sarna pica y permanece, asi son los ácaros socialistas, se pegan a la piel y los españoles se hartan de rascarse.

Las manos «porosas» de Begoña Gómez, como dice el economista Frederic Bastiat, son las manos remotas del perro Sanxe, que se extienden a su propio hermano y a cuantos apéndices y aprendices de lobo buscan meter sus dedos en los tarros de la miel del Estado. A Gómez le han echado del Africa Center, y Joaquín Goyache en un acto de súbita lucidez prescinde de la cátedra de Fundraising, como si con ello curara su absurda y estúpida cobardía frente al poder, superando al propio Andradas, el oportunista mendaz que le precedió. De esta clase de esbirros que vive de la mamandurria está hecha la destrucción de la universidad pública y el país. La ONU y la Cámara de España se apartan. Pintaban calvas, y ahora Barrabés se enferma, y Javier Hidalgo se va a Botswana. Telefónica e Indra intervenidas por el Estado del sátrapa simulan su marcha, como la Fundación La Caixa y Reales Seguros, pasando del asentimiento y la complicidad a la estampida. Como las ratas, abandonan el barco cuando llga la peste. Begoña Gómez ya no es rentable. La consorte se queda sola con su amante en la alcoba de La Moncloa, desinfectada del infesto Rajoy. Cuando y cómo alcanzará la justicia a esta canalla. ¡Páguesele el doble a Conde Pumpido por su trabajo anticonstitucional!

El juego de tronos del marido en La Moncloa supone un reto para un monarca que carece de prestigio y legitimidad, heredero de un designio franquista, incapaz de construirse la autoridad y el prestigio que le regaló ser por azar el primero en la sucesión. Se enfrenta a su padre, se separa de sus hermanas, se somete cuál títere al servicio del verdadero monarca que pacta con Mohamed VI la entrega de España, viaja donde le dicen o no viaja, le dicen a quien recibir y a quien no. ¿Tiene alguna idea este muñeco de qué es el Estado, qué es una nación?. Si le pasan a la firma un referendum lo firmará, como si le pusieran a la firma su renuncia y destitución. Se le inquiere en la calle, que ya le conoce como Felpudo VI, que ejerza el papel que se consagra en la Constitución, afrontando las tropelías de Sánchez, arbitrando los poderes del Estado en conflicto, para que no queden a merced de los caprichos del monarca incumbente a que se somete. Carece de imaginación, como si no fuera posible dejar de firmar una ley anticonstitucional y afrontar a cambio de la paz el riesgo de perder su posición, como Carlos I de Austria (Karl von Habsburg-Lothringen), o como Balduino de Bélgica. Es un rey consorte, dedicado como un ama de cría a promover a su hija, sometido a esa psicosis de abanderar la ideología woke y soportar la humillación de hacer de su familia una percha de los modistos de la corona. Los ignominiosos padres de la Constitución aceptaron la monarquía, desafiándola con el vacío de sus funciones, sin capacidad de veto, sin autoridad y sin prestigio. Lo mejor es siempre tener un rey cobarde que desconoce su potencial capital político. ¿Quien podría requerirle para que enfrentado al vaciamiento de las instituciones, provocara un cataclismo constitucional, con su renuncia, su abdicación, su contestación a la ilegalidad, con su llamada a la cordura abriendo el espacio a un referendo constitucional?

El trono baila al son de la política ficción, y cualquier ficción es superada por la realidad. Mientras, habrá que elegir entre una nueva guerra civil o esperar a que España se convierta en un sucedáneo de la República de Saló. ¿Por cuánto tiempo?. Tan efímero es el presente y la prontitud con que se ocupan los puestos vacantes, tan efímeros se suceden los cambios y tan minúsculos, que cuando menos se lo espera, la memoria traiciona el pasado y se produce la repetición. ¿O creen que el cáliz de Macron no se revalidará en España para Sanxe? Nadie es imprescindible, ni en el trabajo, ni en el amor, ni en el poder, el futuro siempre se escribe desde el pasado, si este se olvida, la condena es la repetición. No puede perpetuarse la mascarada del bipartido. Ahora es el momento de cambiar lo que se avecina. Por mas que anatematizen a los enemigos que inventan. Que nadie espere que el monarca tenga la inteligencia para redimirse, que nadie espere de la miseria del partido popular que sepa lo que se avecina, que nadie espere de la Comisión Europea lo contrario de lo que promueven. Los cambios sociales a veces parecen minúsculos, pero rotos los equilibrios, estallan imprevisibles. Es la teoría del caos. Solo se sienten seguros los idiotas y los cínicos.