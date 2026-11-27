Están desesperados y hacen lo que sea para intentar atacar al adversario soltando una patraña.

La izquierda trató de convertir en polémica machista una frase sacada de contexto de Alberto Núñez Feijóo durante el debate a cuatro de este jueves 26 de noviembre pero el vídeo y el propio intercambio desmontan el bulo en segundos.

Todo arrancó cuando Ada Colau, candidata del Frente Amplio, sacó a Carlos Mazón y acusó a Feijóo de mantenerlo aforado tras la DANA de 2024. El líder del PP no eludió el golpe: le recordó qué es gestionar de verdad una emergencia nacional y lanzó el dardo:

“Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita.”

No era un “cállese ahora”, sino un recordatorio: usted y su espacio estuvieron en silencio mientras Sánchez abandonaba Paiporta y mientras Valencia se ahogaba. El contexto es cristalino para cualquiera que vea el vídeo completo y no el recorte interesado.

La manipulación. Feijóo no ha mandado callar a la secretaria de Sánchez, Colau. Le ha recordado que su partido estuvo calladito cuando el PSOE votó RTVE con los muertos flotando en la Dana. Son tan patéticos que hasta esto tienen que manipular. Penosos. https://t.co/nbasyczPTA — Isabel Rábago🇪🇸 (@RABAGOISABEL) November 26, 2026

Pedro Sánchez, que necesitaba un titular después de un debate que no le salió bien, saltó al instante con la carta del machismo: “¿Qué machismo es este, señor Feijóo?”. Colau recogió el guante y, en turnos posteriores, intentó convertirlo en prueba de “feminismo” fallido de Feijóo. El aparato mediático y político afín se lanzó a amplificar el bulo: “Feijóo manda callar a Colau”.

Lo cierto es que Feijóo no mandó callar a nadie. Le reprochó que estuviera callada cuando tocaba hablar. Es una diferencia esencial que la izquierda pretende borrar.

Cuando Feijóo le dice a Colau «y usted, calladita», le está reprochando su silencio ante lo ocurrido en Paiporta con Pedro Sánchez. Una cosa es mandarla callar y otra muy distinta reprocharle que haya guardado silencio. El contexto importa. Vean el vídeo y juzguen ustedes mismos. #DebateA4 #DebateA4RTVE — Cristo García 🇪🇸 (@cristocgc) November 26, 2026

El propio Feijóo lo ha reiterado después: “Han estado calladitos y calladitas durante estos años de corrupción y de abandono de la Comunitat Valenciana”. Y ha añadido que el debate le salió tan mal a Sánchez que necesita fabricar polémicas.

El paralelismo con el cabestrillo de Sarah Santaolalla es evidente: se construye un relato emocional, se recorta el contexto y se lanza a la opinión pública como prueba de algo que no es.