Moris Beracha Wuani: «¿Qué es “the white paper” de Bitcoin? Parte 2 | El gasto doble»

En esta segunda entrega sobre el white paper o libro blanco del Bitcoin quiero referirme al doble gasto, una acción que se describe y se explica en lo que yo denomino la biblia del Bitcoin. Este no es más que el proceso que se crea cuando una persona gasta la misma moneda digital dos veces.

Si bien esto no es posible con las monedas fiduciarias físicas, donde no se puede gastar una nota física dos veces, el doble gasto ciertamente puede ocurrir en los sistemas de moneda digital. Allí no existe intermediario alguno para mantener registros, mediar o hacer cumplir el debido proceso. En ese sistema las transacciones no son reversibles.

Aquí es donde Satoshi comienza a mostrar su genialidad al afirmar que no necesitamos un sistema financiero basado en la confianza. En su lugar, podemos usar la tecnología, específicamente la criptografía, para establecer un sistema perfecto a través del Bitcoin y así permitir pagos electrónicos directos sin necesidad de intermediarios

El sistema financiero tradicional está plagado de transacciones digitales lentas y costosas. ya que se ve obligado a utilizar intermediarios de confianza, como los bancos, para evitar el riesgo de duplicar el gasto. Bitcoin resuelve esto utilizando criptografía -en lugar de confianza- para establecer un libro mayor de red descentralizado de todas las transacciones, validado por la mayoría de los participantes.

Ahora bien, Satoshi también ha descrito el problema que debe resolverse: necesitamos encontrar una manera de eliminar el doble gasto de este nuevo sistema financiero que estamos creando para estar libres de intermediarios.

Satoshi define una moneda electrónica como simplemente una cadena de firmas digitales. Existe un libro mayor que contiene un historial de todas las transacciones registradas verdaderamente por la red. Ahora bien, aunque el pagador podría ser el propietario, no hay nada que le impida gastar dos veces la moneda enviándola a más de un beneficiario. Hasta el momento lo que se utiliza es una autoridad central de confianza para comprobar cada transacción.

Sin embargo, si este ente o intermediario arruina sus registros o algo peor, va a la quiebra y se lleva consigo todo el dinero de los inversionistas/ahorristas, como hemos visto en las crisis bancarias de 2008 y 2023.

En palabras de Satoshi: «Necesitamos una forma para que el beneficiario sepa que los propietarios anteriores no firmaron ninguna transacción anterior». De esta manera, para resolver el doble gasto, proponen dos objetivos para lograr esto y ayudar a sincronizar los registros:

* Todas las transacciones deben anunciarse en público.

* Se necesita un sistema en el que la mayoría de la red esté de acuerdo en un único historial del orden en el que se recibieron las transacciones, las valide y proporcione una prueba de esto a cada beneficiario.

Esto significa que solo cuenta la primera transacción con una moneda. Los usuarios de la red deben estar al tanto de todas las transacciones y todas las transacciones posteriores deben ser rechazadas.

Una moneda electrónica es solo un montón de firmas verificadas que se acumulan con el tiempo a medida que cambia su propiedad. Las firmas por sí solas pueden demostrar quién es el propietario de una moneda, pero no pueden detener el doble gasto. Para esto, la red necesita utilizar un intermediario de confianza o una criptografía de marca de tiempo para garantizar que haya consenso sobre el historial y el orden de todas las transacciones.

¿Cómo creamos esta única línea de tiempo unida de transacciones de Bitcoin?

El servidor de marcas de tiempo proporciona pruebas públicas para que cualquiera vea que un bloque en particular existía en la cadena de bloques en un momento específico. Cada bloque contiene datos sobre múltiples transacciones y todo esto se añade a lo que se denomina función hash matemática.

Cuando un minero de Bitcoin agrega un nuevo bloque a la cadena de bloques marca la hora del hash del bloque, que también incluye la marca de tiempo del bloque anterior. La nueva marca de tiempo demuestra que los datos existen y refuerza todas las demás marcas de tiempo anteriores. Esto crea una cadena de bloques verificados (llamémoslo cadena de bloques) que pueden probar la autenticidad de todas las marcas de tiempo anteriores.

Esto es muy importante porque la red Bitcoin se ejecuta en un sistema distribuido de ordenadores que juntos deben ponerse de acuerdo (alcanzar un consenso) en la cadena más larga de registros de datos. Este hash juega un papel crucial en la red Bitcoin.

Es importante saber que todas las transacciones tienen marca de tiempo y hash, y se transmiten a la red para su verificación, donde se utilizan para resolver problemas matemáticos complejos relacionados (en la prueba de trabajo que cubriremos a continuación).

Una vez que un minero resuelve el problema, la transacción se confirma y se agrega a la cadena de bloques, formando un registro permanente de todas las transacciones que evita el doble gasto. Incluso, si el pagador envía la misma moneda a otras partes, solo se acepta como válida la primera transacción con marca de tiempo. Esto ayuda a que toda la red de Bitcoin comparta solo un historial de transacciones.

¿Qué es un hash criptográfico?

Un hash es una cadena corta única de números y letras creada por criptografía, que proporciona pruebas de que el bloque es correcto y está autenticado. Bitcoin utiliza un algoritmo de hash específico llamado SHA-256.

El hash SHA-256 de Bitcoin se refiere a la función hash criptográfica específica utilizada en la red Bitcoin. Significa Secure Hash Algorithm de 256 bits y es un algoritmo de hash ampliamente utilizado en varias aplicaciones, incluyendo Bitcoin.

En Bitcoin, el hash SHA-256 se utiliza ampliamente en varios aspectos, incluida la verificación de bloques, la creación de firmas digitales, el proceso de minería y la seguridad general de la cadena de bloques.

Sus propiedades criptográficas contribuyen a la inmutabilidad y fiabilidad de la red Bitcoin, lo que la hace resistente a la manipulación y garantiza la validez de las transacciones y los bloques.

El servidor de marca de tiempo proporciona un hash con marca de tiempo que está disponible públicamente para que todos en la red Bitcoin lo verifiquen. Esto garantiza que las transacciones se procesen en el orden correcto, lo que a su vez evita el doble gasto y añade una capa adicional de seguridad a la red de Bitcoin.