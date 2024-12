José Manuel García Albarrán: «Los políticos: ¿Inteligencia natural o artificial?»

Vaya por delante que mi propósito en este artículo no es disertar sobre algo tan desconocido para mí y tan complejo como es lo relativo a la Inteligencia Artificial (IA) -Artificial Intelligence (AI)- que ha sido definida por unos como: “La inteligencia de las máquinas que se obtiene combinando grandes volúmenes de datos, el ‘aprendizaje automático’ -machine learning- la programación y el ‘aprendizaje profundo’ -deep learning- basado éste en la emulación de los sistemas del cerebro la construcción de redes neuronales”.

O dicho de otro modo más corto y sencillo: “La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos aplicados con el propósito de crear máquinas que presenten ‘las mismas capacidades’ que el ser humano”.

Una tecnología que a muchos todavía nos resulta lejana y casi misteriosa, pero que desde hace unos años está cada vez más presente en nuestro día a día invadiendo, sin saberlo, múltiples campos y numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana como finanzas, logística, transporte, agricultura, educación, sanidad, enseñanza, comunicaciones comerciales y empresariales etc. y está ya posicionándose como ‘la Tecnología Esencial’ de las próximas décadas.

Ojalá todo ello, bien aplicado, sirva para facilitarnos la vida y el trabajo sin pretender de ningún modo, sustituir la ‘inteligencia natural’ (la sensibilidad, el raciocinio, las emociones y la capacidad de discernir entre lo correcto o incorrecto, entre el bien y el mal) cualidades o atributos que son y deberían seguir siendo, inherentes y exclusivas del ser humano.

De lo contrario podemos tener la sospecha que ya tuvo A. Einstein y que le llevó a decir: “Temo el día en el cual la tecnología sobrepase a nuestra interacción humana. El mundo tendrá entonces una generación de idiotas”.

Claro que si analizamos esta ‘nueva clase política’ mucho me temo que ya no estamos lejos de que se cumplan los temores de Albert Einstein, pero sin poder descargar toda la culpa en la tecnología.

Haciendo una extrapolación a las personas del significado semántico de lo ‘Artificial’ y lo ‘Natural’, según la RAE se denomina ‘Artificial’ aquello que es -falso, fingido, ficticio, apañado, falsificado- mientras que lo ‘Natural’ es aquello que es -llano, sencillo, espontáneo, franco, abierto, campechano-

Uno que por su edad, cree haber vivido ya todos los regímenes políticos, los preconstitucionales y los postconstitucionales, se atreve a afirmar sin ningún género de duda, que estamos ante un ‘elenco’ político que será difícil superar o incluso igualar en los próximos lustros.

Sí…porque es inigualable la trayectoria errante, falsaria, déspota, ideológica, zafia, anticonstitucional, antidemocrática y destructiva de valores morales que bajo el

lema de un falso ‘progresismo’ están llevando a cabo estos ‘políticos’ del ‘PSO/E’ dirigidos, condicionados y coaccionados por los de Sumar, Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y JUNTS, con quienes atendiendo a un espíritu destructivo y secesionista han dividido, no sólo por ideología este País, sino que pretenden ‘trocearlo’ también por geografía, convirtiéndolo en una especie de estado federal con la anuencia interesada de los políticos socialistas que ejercen una ‘cogobernanza obligada’ con todos ellos, con el único fin de conservar sus puestos, sus sueldos y sus prebendas.

Y si analizamos la preparación, la integridad, la educación, el bagaje cultural y su ‘memoria natural’ podemos deducir que un alto porcentaje de los políticos actuales de este ‘gobierno Frankenstein’ no sólo no dan la talla sino que da vergüenza oírlos y no digamos escuchar sus disertaciones, que partiendo de premisas ideológicas falsas, les llevan a conclusiones erróneas, todo ello fruto de su exigua preparación intelectual y su ‘ceguera’ de seguimiento partidista.

Cómo es posible que para acceder a cualquier empleo o puesto de trabajo por oposición se exijan unos conocimientos y un nivel cultural mínimo equivalente a enseñanza secundaria, grado o licenciatura y tengamos ‘asesores a dedo’ e incluso personal con cargos en Autonomías y Ayuntamientos cuyo nivel cultural no sobrepasa la enseñanza primaria.

Ya empezamos a sentir hastío de esta despreciable nueva generación de ‘aspirantes’ a políticos que vienen a ‘hacer carrera’ sin haberla hecho previamente en la Universidad ni de manera presencial ni siquiera a distancia.

Pero lo que más llama la atención es la cantidad de ‘presuntos’ imputados e imputadas (antes) o investigados e investigadas -(ahora) acepción que fue modificada a raíz de que fueron cayendo en sospecha de fraude, cohecho, prevaricación, trato de favor, etc. políticos y familiares del PSOE, porque lo de ‘imputado’ sonaba muy fuerte para su ‘inteligencia artificial’ por no calificarla de ‘superficial’.

Es increíble la tela de araña de corrupción tejida a lo largo de estos años de ‘gobierno’ y el cinismo con el que lo afrontan todos, desde el Presidente, los Ministros/as, los Diputados/as y todo ‘el cónclave’ de palmeros agradecidos que repiten como loros y aplauden como focas las consignas de la cúpula socialista.

Hay que ser insensible y hacer gala de esa ‘memoria artificial’ que les caracteriza, para hablar continuamente del ‘fango’, tras cumplirse un mes desde que los valencianos ‘se ahogaron’ en él ‘literalmente’, gracias a la ineficacia y la negligencia de un gobierno cuyos responsables -Gobierno central- sólo han sabido desviar la atención intentando cargar las culpas a ‘los otros’ sin asumir la gravedad de su inacción, su insensibilidad y su tardanza que provocó la pérdida de cientos de vidas humanas y la mayor catástrofe doméstica, estructural, empresarial y económica vivida en la historia de esta C.A.

¡Pero aquí no dimite nadie ni se cesa a nadie!

Porque el egocentrismo y la prepotencia están por encima de todas las corruptelas, tratos de favor, prevaricaciones, cohechos y demás delitos que se descubren día tras día y que van estrechando un círculo cada vez más insalvable para ‘la cúpula gubernamental’.

¡Fuerza, ánimo y paciencia a los valencianos!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado