Juan José García Jiménez: «Aviso importante»

Nos permitimos hacer uso de este espacio que tan gentilmente nos ofrece PERIODISTA DIGITAL para hacer un llamamiento urgente a nuestros lectores..

Según han dado a conocer diferentes medios de comunicación se ha extraviado un paquete que contenía aproximadamente ciento veinticinco mil millones de dólares.

Si alguno de nuestros lectores encuentra dicho paquete, desde aqui le rogamos, acuda a la oficina de objetos perdidos más próxima a su domicilio, al objeto de depositarlo en la misma.

Sin duda, será recompensado por el propietario según marcan las normas emanadas de los usos y costumbres del lugar, con el 3% del monto que en el interior del paquete se encuentre.

REFERENTES

A continuación pasamos a reproducir la fuente por la que ha llegado hasta nosotros la noticia a la que hace referencia el AVISO que figura más arriba.

Tomado del canal de you tube “LA MAGIA DE LA BOLSA” dirigido por los eminentes comunicadores, especialistas en geopolítica y economía, don Alberto Iturralde y don Miguel Méndez. Dia de publicación 4 de febrero de 2025.

“Volodymyr Zelensky continuó criticando a la anterior administración estadounidense de Joe Biden. En una entrevista con Associated Press calificó de falsas sus afirmaciones de que Ucrania había recibido 177.000 millones de dolares en ayuda.

Escuchamos de EEUU que ha dado a Ucrania cientos de miles de millones 177.000 millones, para ser mas preciso, señaló Zelensky, añadiendo que algunos incluso hablan de 200.000 millones.

Cuando dicen que Ucrania recibió 200.000 millones de dólares durante la guerra para apoyar al ejército, etc, no es cierto. No se donde está ese dinero, enfatizó Zelensky.

Admitió haber recibido más de 75.000 millones de dolares de EEUU durante el conflicto.

Estas declaraciones nos conducen a fijar en 125.000 (200.000 menos 75.000) millones de dólares, aproximadamente, claro, la cantidad que permanece extraviada. Siendo ésta la causa que nos ha inducido a emprender la campaña que queda materializada en el AVISO con el que damos inicio a estas lineas.

REFLEXIONES..

Conocido es por parte de todos los hispano hablantes del mundo -que tengan ciertos años, claro- el drama de la Zarzamora. Aquella pobre mujer que cantaba en el café de Levante y que le pusieron tal mote porque tenía los ojos como las moras. Drama del cual nos informaron detalladamente, allá por las medianías del siglo XX, don Antonio Quintero, don Rafael de León y don Manuel López Quiroga. Drama que, con sublime belleza trágica, gracia inigualable y ebria de salero, Lola Flores divulgó por todo el orbe. Drama con el cual Lola Flores, en formato de copla, nos introducía en la problemática social que surgió en torno a la congoja de la desventurada mujer, ya que en las masas surgió una pregunta, que, a su vez, intuían sin respuesta: ¿Que tiene la Zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones?

Pues bien, pensamos que los responsables de la administración del ex-presidente Joe Biden y aquellos otros de la administración del presidente Volodymyr Zelensky ante la noticia de que 125.000 millones de dolares, tal como diria un progre, han sido desubicados en las estructuras del cósmico y espectral abismo de lo espacio-temporal, han de andar, al igual que la Zarzamora, trémulos, entre llantos y lamentos, peregrinando por las esquinas, busca que te busca. Es mas, hay gentes que dicen haber visto a alguno, entonando un cuplé de agonia preñado de una pena traidora, tal y como los flamencos del colmao pudieron ver, en alguna ocasión, a aquella mujer del drama que tenía los ojos como la moras.

Y es la solidaridad con estos trabajadores la fuerza que nos impulsa a colaborar con ellos. Es el espiritu de clase quien nos lleva a compartir sus trabajos de búsqueda. Es el anhelo de liberación de las cadenas opresoras capitalistas lo que nos induce a brindarles nuestro apoyo. Si la pesada y alienante losa de 125.000 millones de dolares despistados en los oscuros vericuetos de lo concreto es una carga atosigante, aquí estan nuestros hombros para que en ellos repose su peso extenuante.

Y no es para menos. Lógicamente 125.000 millones de dólares no es como si a usted le roban el monedero con 18 euros y el bono de transporte.

De esto tenemos que tomar conciencia todos los trabajadores y confortar en su desaliento a nuestros compañeros en su dolarizada tarea de averiguación situacional.

Ahi se encuentra la causa de nuestro AVISO como más arriba declarábamos. Ese es el motivo de nuestra iniciativa. Esa es nuestra herramienta colaboracional.

-¡Viva el toreo!…¡Ah!…No, no…que eso no se puede decir. ¡Mecachis!

Todos en busca de los 125.000 millones de dólares. ¡Sin pausa!. ¡Sin descanso.! ¡Por el progreso que anhelamos! ¡Por las libertades que nos hemos dado!

-Eso, eso ¡Viva el vino y las mujeres!

-No seas machista ¡Coño!.

-¡Ah!. Pues no.

-Eres de un facha que apestas.

-¡No me jodas!.

Y no olvideis amigas, amigues, amiguis, amigos y amigus, el 3% de comisión que, a modo de recompensa, logrará aquel afortunado que los encuentre.

-¡Todos a por la comisión!

-¡Viva la comisión!

-¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

-¡Viva la madre que parió al dolar!…¡Me cago en lá!

-Eso, eso, eso. El dolar, las cigalas y el jamón de Guijuelo.

NOTA DEL AUTOR

Mucho nos tememos que encontrar los 125.000 millones de dólares es hazaña árdua. Algo nos hace intuír que se encuentran en las mas profundas y abisales honduras del océano de sangre que, con gigantescas olas de dolor, cieno, muerte y luto, anega el sureste europeo.

“