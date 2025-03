Trombo causado por vacuna covid es considerado accidente laboral según el Juzgado 31 de lo Social de Barcelona

Aunque solo sea de tarde en tarde, y más en estos tiempos de distopía, que nos llevan admitir la sinrazón y a no confiar en las instituciones, no podríamos haber recibido mejor noticia. ¡Y nada menos que de la Justicia! Por primera vez, un juez reconoce los efectos adversos de la vacuna covid y los declara como accidente laboral. Es un avance, pero no nos conformamos; sobre todo, porque surgen preguntas y nuevos planteamientos. Necesitamos que la Justicia se ponga las pilas y no se deje amedrentar ni presionar por sistemas corruptos en los que prima el conflicto de intereses. Necesitamos una justicia de verdad, que defienda a los ciudadanos frente a las injusticias del sistema, sobre todo, en aspectos relacionados con la salud y el bienestar de las personas.

El número de muertes a causa de la vacuna covid es escalofriante. Nos referimos a muertes injustificadas e injustificables por edad. No sale en la prensa, pero lo contabilizan las empresas funerarias de todo el mundo, que en petit comité declaran no haber fabricado tantos ataúdes para niños y adolescentes en lo que va de historia. Y muchos de los que han quedado vivos en este juego de ruleta rusa tienen padecimientos varios, como cefaleas, mareos, vértigos, resfriados continuos, fiebre, diarrea, aborto, cansancio, falta de energía, pesadez de piernas, menstruación irregular, menopausia prematura, dolores musculares y de huesos, insomnio, palpitaciones, taquicardias, dolor de garganta, tos, dificultad para concentrarse, lapsus de memoria, tristeza, depresión y otros síntomas que si bien no son incapacitantes sí hay que paliar con medicamentos; por no hablar de los turbocánceres, ictus, infartos, trombos, mielitis y otras enfermedades que se han intensificado a gran velocidad.

El protagonista de esta noticia es Pedro García, un profesor de Física y Química de un instituto catalán, que sufrió una trombosis tras inocularse la vacuna de AstraZeneca en 2021. Unas semanas después del pinchazo empezó a sentir fuertes dolores abdominales que, en un principio, no relacionó con la vacuna hasta que un día empezó a sangrar por la boca. En el hospital le hicieron varios TACs y el resultado fue la detección de un trombo en la zona abdominal, en concreto, en la vena que conecta con el hígado. El vaso estaba completamente obstruido, aparte de sufrir un descenso de plaquetas. Según el diagnóstico, el cuadro clínico era “sugestivo de trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas”, una reacción adversa frecuente en la vacuna de AstraZeneca contra la covid, que ya reconoce la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). ¡A buenas horas! Menos mal que eso de vacunarse era seguro.

El docente acudió a los tribunales reclamando que su dolencia no fuese considerada como una enfermedad común, sino como un accidente laboral. El juzgado de lo social número 31 de Barcelona le ha dado la razón con esta sentencia pionera en España: Accidente laboral por la vacuna.

Hasta ahora, las reclamaciones por efectos adversos de las vacunas habían sido rechazados porque políticos e instituciones se llenan la boca diciendo que la vacunación nunca fue obligatoria, sino voluntaria y, por tanto, por cuenta y riesgo del usuario. ¡Encima se ríen y hacen mofa de la desgracia ajena! ¿Y qué era el pasaporte covid que había que presentar en los aeropuertos y restaurantes? ¿Y qué hay de los empresarios que amenazaban con despedir a quienes no se vacunasen? ¿Ya lo han olvidado? Y aquellas campañas amenazadoras contra los que habíamos descubierto que en las vacunas había gato encerrado, aparte de grafeno y decenas de tóxicos, además de material procedente de fetos humanos ¡vivos! ¡Qué vergüenza recordar aquellos momentos de persecución y mentira! ¡Cuánto debieron reírse del rebaño en sus fiestas y puticlubs!

El profesor se vacunó porque le llegó la convocatoria vía correo electrónico desde la dirección del centro, nada más iniciar la campaña de inoculación masiva contra un virus que no había sido aislado, purificado y secuenciado. ¡Puro humo que muchos han pagado con su vida, y otros padecerán secuelas para siempre! Como Pedro García que, tras pasar tres semanas en el hospital, una en la UCI y un año y medio de baja, continuará con su vena “taponada”. Y aunque en la actualidad no existen complicaciones, requiere vigilancia continua porque el hígado podría dejar de funcionar. ¡Quiera Dios que no!

El demandante se incluye en el marco de trabajadores esenciales, es decir, aquellos que continuaron con sus trabajos durante el confinamiento para que el sistema continuase funcionando, léase los sectores de alimentación, electricidad, recogida de residuos, limpieza de calles, sanidad, educación, fuerzas del orden y otros. El abogado del demandante, especialista en Derecho Sanitario y Responsabilidad Patrimonial, basándose en la Ley General de la Seguridad Social argumenta en la demanda la relación directa entre la vacunación y el estado laboral del afectado, como trabajador esencial.

Existe un número considerable de personas con problemas similares al de Pedro García, según refiere la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA), que ha celebrado la sentencia; y no es para menos.

Pero todo esto nos genera algunas preguntas: ¿Dónde está la línea que separa el trabajador esencial del no esencial? ¿Solo los trabajadores esenciales tendrán derecho a que se les reconozcan las secuelas por la vacuna? ¿Y los niños y adolescentes en edad escolar y, por tanto, fuera del marco de trabajadores esenciales? ¿Y el carpintero autónomo que fabrica ventanas en su taller? ¿Y las mamás que amamantan a sus hijos o cuidan a sus padres mayores? ¿Y los jubilados? ¿Y los parados? ¿Y los mendigos que duermen en cartones en la boca del metro y en los cajeros? Sus secuelas no son accidentes laborales, cierto. Pero sí son accidentes inducidos; accidentes por engaño, y esto sí es grave. ¿Sentará jurisprudencia esta sentencia? ¿Afectará solo a los daños causados por la vacuna de AstraZeneca o a cualquiera de las marcas que también han causado muertes y efectos adversos? ¿Engrasará el Estado su maquinaria corrupta para seguir atropellando a las víctimas de sus mentiras?

No puedo evitar sentir pena, impotencia, rabia y vergüenza por los gobernantes que gestionaron la covid, poniéndose al servicio de quienes “diseñaron” la pandemia. Nunca más podremos creer en nada de lo que nos cuenten. Y cuando los oigamos decir que es por nuestro bien, ¡atención, alerta!, es justo lo contrario. Tenemos que despertar, hacernos adultos, rechazar tutelas, no esperar que nadie nos salve y aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a confiar solo en las personas que nos hayan demostrado que nos quieren. ¡Desconfiar es sobrevivir!

* Psicóloga, periodista y escritora