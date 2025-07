¿Habría que ilegalizar al Partido Socialista? Es hora de decir lo que muchos piensan

Sin interrogación. Habría que ir pensando en ilegalizar al Partido Socialista; por necesidad democrática, por ética y por vergüenza. Son así, no tienen remedio y no se puede hacer distinciones. Todos, en un grado o en otro tienen las mismas ambiciones y gustos. “No se puede caer más bajo”, dicen algunos. Pero claro que se puede, y caeremos a medida que el berbiquí de la Justicia profundice en la cloaca, cuyo tufo se extiende aún más rápido que la pólvora. Esta banda gobernante de mafiosos, aparte de instaurar la mordida como modus operandi, ha robado y extorsionado a mansalva, y ha expoliado las arcas del Estado, incluidos los miles de millones de los fondos europeos, a los que, según el Tribunal de Cuentas, no se les puede seguir la pista. Por eso no hay dinero para nada que no sea para favorecer a los amiguetes rescatando sus empresas ruinosas o engrosando sus cuentas corrientes en paraísos exóticos.

Las consecuencias del latrocinio y el desgobierno están siendo visibles en la sociedad. De un tiempo a esta parte, no funciona nada: ni trenes, ni sanidad, ni Correos, ni los bancos, ni los órganos de control de aduanas para productos alimentarios y mil cosas más que, hasta hace poco, mal que bien, íbamos tirando. Lo único que va viento en popa es la corrupción política, cada vez más abundante y sofisticada, bien adornada con viajes, drogas, champán y prostitutas. Aparte del ámbito económico, lo moral no le anda a la zaga. ¡Quién sabe si aún falta por descubrir alguna afición inconfesable, típica de estos engendros acostumbrados a traspasar los límites! No está lejos de su naturaleza.

Han entrado a saco y se habían preparado para ello. Iban tan sobre seguro que se han atrevido a todo, incluso a comerciar con la gestión y los muertos de la pandemia. Menos mal que han sido pillados, esperemos que a tiempo. En pocos años, esta banda socialcomunista, creada para delinquir, ha conseguido montar un entramado de corrupción de amplio espectro, similar a la Cosa Nostra. Solo les faltan las pistolas y las metralletas, aunque puede que no anden muy lejos. Aldama no las tiene todas consigo, lo cual es comprensible, tras el fallido intento de asesinato en el Audi, y la amenaza en la cárcel de Soto del Real. Y el resto, incluidos los nombres que aún no han salido a la palestra tampoco deben dormir tranquilos sin una buena dosis de somníferos. No sé por qué me parece –y no quiero ser pájaro de mal agüero– que tendremos que hacernos eco de algún hecho luctuoso en próximas fechas. No sería la primera vez que estos aficionados a comerciar con todo, incluida la carne humana, y tantos chanchullos y secretos, dejaran sus huellas en algún “colgado” del techo, y no por voluntad propia. Los juegos de esta gentuza son muy peligrosos, máxime si se pacta con la Fiscalía y/o se amenaza con tirar de la manta. Los suicidios simulados son más que frecuentes en el mundo del hampa. De hecho, el verbo suicidar, pronominal según la gramática, la mafia lo ha convertido en transitivo. Rodríguez Zapatero, quien aún se atreve a sacar pecho al hablar de sus políticas nefastas que destruyeron moralmente no solo a España, sino a las naciones de Hispanoamérica, es un maestro en estas cuestiones de narcos, dinero, petróleo, diamantes y esmeraldas, todo ello regado con sangre y lacrado con muerte.

Pero, en realidad, no sé por qué nos extrañamos tanto. Conociendo a los socialistas, a los comunistas, a los separatistas, a los etarras y a sus afines, el producto de esta abigarrada pandilla no podría ser otro que este presente de vergüenza, tan distópico y laberíntico, que la salida a la superficie va a costar lo suyo, en trabajo y en tiempo. Esperemos que las pesquisas de la UCO continúen su curso y los jueces se mantengan firmes, con la valentía suficiente para engrilletar a toda la banda, sin excluir a un posible míster X, llamado Pedro Sánchez, que intentará escabullirse por la puerta de atrás e incluso fugarse a uno de los países que no tienen tratado de extradición con España. Hay quien contempla esta posibilidad; aunque lo de irse de rositas y poder seguir paseando por el mundo su cara de engañado sería la opción más interesante, según sus asesores. Pero no estamos para flores, y Sánchez y su grey cercana, incluida la catedrática Begoña de sus amores deben acabar en el trullo, acompañados de Zapatero, auténtico ideólogo y embajador, quien inició la descomposición del país pactando con la ETA para que unos años después ella misma y sus socios golpistas, enemigos de España, redactaran la ley de amnistía, como confiesan ufanos los propios autores. ¡Una vergüenza! La Justicia es nuestra única esperanza. No estaría de más incluir a los jueces de bien en nuestras oraciones.

*Psicóloga, periodista y escritora