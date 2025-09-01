En estos momentos, nuestros enemigos están librando cinco tipos de guerras contra la humanidad

Empieza un curso calentito con la lista de conflictos nacionales e internacionales más abultada de los últimos tiempos. Ya el verano lo fue “literalmente”, con el resultado de media España quemada, muchos muertos y heridos injustificados, un miedo en el cuerpo que ni el fármaco más poderoso consigue aplacar y las justificaciones de unos políticos irresponsables e incapaces de bregar con situaciones extremas; que se pasan la pelota de la culpa en sus discursos huecos. Sobran palabras y falta acción. Auguro que no será la última vez que tendremos que enfrentarnos a eventos catastróficos, pero les puedo jurar que el modus operandi será el mismo: Inoperancia, inacción, lentitud, y muy poca intención de salvar vidas y haciendas. Nos preguntamos qué será lo siguiente ¿Con qué nos atacarán la próxima vez? ¿Quizá con algún terremoto que deje al descubierto los minerales anhelados para cuya extracción ya se han firmado concesiones? Esto sí que es comer a dos carrillos: por un lado, la millonada de los minerales, y por otro –más importante aún que lo económico, pero más simbólico y sutil— el control de la población con las bajas y el éxodo de las familias despojadas de sus tierras, al hormiguero de los barrios dormitorio de las ciudades. ¿De quince minutos? ¿Smart cities? No importa; el caso es que estén todos juntitos y estabulados. Tremendo; por eso es tan importante seguir en la lucha y descorrer todos los velos posibles.

El Financial Times habla en un artículo sobre los efectos de la despoblación del rural: «… la marcha de los trabajadores agrícolas a las ciudades en las últimas décadas ha creado vastas áreas de maleza inflamable en tierras abandonadas”. Es el relato lógico, difundido incluso por los afectados, pero falta la causa real, el porqué y el para qué; pero para descender a esas profundidades es necesario el carné de buzo especial. El citado medio se ríe de la ocurrencia de Feijóo de crear un censo de pirómanos y controlarlos telemáticamente con tobilleras. Nuestras carcajadas también resonaron, aunque iban acompañadas de llanto.

Y en cuanto a lo más cercano, calentitos se presentan también los juzgados, cuyo paseíllo ya ensaya la hija del proxeneta Sabiniano Gómez y algunos miembros muy próximos al gobierno. Con independencia de lo que investiga la UCO no son buenos tiempos. Leí hace unos días, a propósito del apresamiento de Maduro y el resto de la cúpula del Cártel de los Soles que si la operación contra el narcoterrorista venezolano resulta exitosa, Zapatero podría ser detenido también. Ojalá tenga que declarar en Estados Unidos y le confisquen todo el patrimonio adquirido con dinero del narcotráfico, incluida la famosa mina de oro que le explotan los chinos. ¿Será esta la razón por la que viaja tanto al país asiático? ¿El hilo de Zapatero conduciría a Sánchez y a otra gente de Podemos? Da miedo pensarlo, pero es más escalofriante deducir que, al paso que vamos, España será Venezuela a no mucho tardar. Porque estamos hablando de gente de la misma calaña, de amigos íntimos, sin escrúpulos, y voceros de la manipulación, que tienen al pueblo muerto de hambre, sin agua y sin electricidad, y al resto repartido por el mundo buscándose la vida. Como en Cuba. Lo digo siempre: el comunismo es mentira, miseria y muerte.

Desde la portavocía del gobierno de Estados Unidos insisten a los periodistas que ofrecemos información sobre la operación contra Nicolás Maduro que no se trata de derrocar a un presidente ni de cambiar un régimen. Se trata de extraer a un terrorista y capo del narcotráfico. Estados Unidos reconoce como presidente a Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, en la actualidad, exiliado en España.

Sin embargo, a pesar de todo esto, y de estar inmersos en una dinámica de ámbito global marcado por la sentencia del “no tendrás nada y serás feliz”, y otros objetivos que empiezan a conformarse en el inconsciente colectivo, y a los que se reacciona con un encogimiento de hombros, nuestra esperanza sigue viva, más viva que nunca en este final de verano de 2025 acompañado de tantas profecías y malos augurios. Prometemos hacer lo posible por seguir concienciando hasta hacerles la vida imposible a los megalómanos odiadores de la raza humana y a sus jefes de las alturas.

En estos momentos, nuestros enemigos están librando cinco tipos de guerras contra la humanidad: 1) las guerras al uso, por tierra mar y aire, con soldados, bombas, submarinos, misiles y demás artefactos bélicos; 2) las libradas con armas de energía dirigida y geoingeniería; 3) las perpetradas con venenos inoculados a través de la mal llamada salud y la industria agroquímica; 4) las ejecutadas con las denominadas “armas silenciosas para guerras tranquilas” que con tanto acierto describe William Cooper, que trabajó para el servicio de inteligencia naval de los Estados Unidos, en su libro Behold a Pale Horse; y 5) la gran guerra contra Dios y lo sagrado, de la que todos los humanos somos damnificados incluso sin saberlo. Es la peor de las cinco, y en las cinco combatimos en el frente.

*Psicóloga, periodista y escritora