  • ESP
    España América
Periodismo

EL PERIÓDICO DIO VOZ A LOS VECINOS DE LA ZONA ATERRADOS POR LOS INMIGRANTES

¡Periodista Digital ya avisó del ‘horror’ del centro de menas de Hortaleza hace seis años!

El Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza lleva generando una gran inseguridad en la zona desde hace tiempo

Archivado en: Periodismo

Más información

Lo avisamos hace 6 años: lo de Hortaleza es otra muestra del peligro de la inmigración ilegal

Lo avisamos hace 6 años: lo de Hortaleza es otra muestra del peligro de la inmigración ilegal

Lo avisamos hace seis años y nos acusaron de manipular.

Periodista Digital se desplazó en noviembre de 2019 al Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza ante los episodios de robos, amenazas y violencia en la zona a causa de este centro.

En aquel instante, vecinos de la zona denunciaron el miedo que sufrían a consecuencia de los conflictos generados por estos inmigrantes.

Sin ir más lejos, el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) nos acusó de mentir después de que este periódico diese voz a una ciudadana que aseguraba que el programa de Risto Mejide había emitido un reportaje falso con el fin de presentar Hortaleza como un lugar seguro y tranquilo:

“Cuando estaba hablando una vecina de aquí vino una señora a decir que era vecina diciendo que (los MENAS) no hacían nada, pero ¡no era vecina! Si nosotros llevamos aquí cuarenta y cinco años y no la he visto en mi vida ¡Eso estaba preparado! Y vino otra vecina, lo que pasa es que esas cosas no salen, a decirle «¿Pero usted de dónde ha salido?”.

Este 31 de agosto de 2025, seis años más tarde del reportaje de Periodista Digital, la Policía detenía a un menor por una presunta agresión sexual a una joven cerca del centro de acogida de Hortaleza.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 expedientes de menores a Delegación ante la imposibilidad de su integración.

Lo cierto es que el Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza lleva generando una gran inseguridad en la zona desde hace tiempo. El lugar, alberga a más de cien internos, la mayoría de origen magrebí.

Por su parte, VOX denuncia la falta de seguridad en las calles a consecuencia de la inmigración descontrolada. Por ello, el partido de Santiago Abascal ha anunciado una declaración a medios el próximo martes 2 de septiembre desde la Plaza de Santos de la Humosa, junto al centro de MENAS de Hortaleza.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]