¡Periodista Digital ya avisó del ‘horror’ del centro de menas de Hortaleza hace seis años!

Lo avisamos hace seis años y nos acusaron de manipular.

Periodista Digital se desplazó en noviembre de 2019 al Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza ante los episodios de robos, amenazas y violencia en la zona a causa de este centro.

En aquel instante, vecinos de la zona denunciaron el miedo que sufrían a consecuencia de los conflictos generados por estos inmigrantes.

Sin ir más lejos, el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) nos acusó de mentir después de que este periódico diese voz a una ciudadana que aseguraba que el programa de Risto Mejide había emitido un reportaje falso con el fin de presentar Hortaleza como un lugar seguro y tranquilo:

“Cuando estaba hablando una vecina de aquí vino una señora a decir que era vecina diciendo que (los MENAS) no hacían nada, pero ¡no era vecina! Si nosotros llevamos aquí cuarenta y cinco años y no la he visto en mi vida ¡Eso estaba preparado! Y vino otra vecina, lo que pasa es que esas cosas no salen, a decirle «¿Pero usted de dónde ha salido?”.

.@ristomejide: De todas maneras, le invitamos a él personalmente o a quién quiera de su redacción a que venga y lo vea íntegro para que compruebe que los que difunden bulos para confundir e infoxicar no somos nosotros. Son ellos.#TodoEsMentira21N https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/pnhddeMxSJ — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 21, 2019

Este 31 de agosto de 2025, seis años más tarde del reportaje de Periodista Digital, la Policía detenía a un menor por una presunta agresión sexual a una joven cerca del centro de acogida de Hortaleza.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 expedientes de menores a Delegación ante la imposibilidad de su integración.

Lo cierto es que el Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza lleva generando una gran inseguridad en la zona desde hace tiempo. El lugar, alberga a más de cien internos, la mayoría de origen magrebí.

Por su parte, VOX denuncia la falta de seguridad en las calles a consecuencia de la inmigración descontrolada. Por ello, el partido de Santiago Abascal ha anunciado una declaración a medios el próximo martes 2 de septiembre desde la Plaza de Santos de la Humosa, junto al centro de MENAS de Hortaleza.