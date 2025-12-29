Todavía recuerdo siendo un chaval de dieciséis años el estribillo de esta canción: Tengo una vaca lechera… Tolón, tolón. La gente que nos miraba representando esta canción con gestos se moría de la risa. Nosotros muchachos de 3º de BUP nos lo pasamos en grande. ¡Qué tiempos aquellos!

Y hoy, 23 de diciembre de 2025, he leído un titular precioso y preciso en el ‘ABC‘. Esta es la nueva foto del Gobierno Sánchez: con Tolón y sin Alegría. La he leído un par de veces y no he parado de reír. Nunca un titular ha descrito mejor el gobierno que estamos padeciendo los españolitos de a pie y los otros, creo que también.

Y cierto es que tenemos tolón, tolón. Es decir, la onomatopeya que simula el sonido del cencerro de las vacas. Tolón, tolón. Y esto es el gobierno actual de Pedro Sánchez una campana que suena y poco más. Tolón, tolón.

Nunca pensamos llegar tan bajo en política y el gran Pedro Sánchez lo ha conseguido. Cuando le escuchamos hablar, aunque últimamente no habla, más bien berrea… Todos nos quedamos atónitos de sus mentiras, de su facciatosta, nunca pensamos que se pudiera dar un mensaje tan vacío y sin escrúpulos de ningún tipo. Tolón, tolón.

Y se va Alegría. Es cierto, ya no nos queda ni un ápice de alegría. Solo nos queda socarronería, algo tan típico español para tratar de entender porque Sánchez no dimite y convoca elecciones. Nos reímos y nos miramos en los espejos convexos de Max Estrella. Reímos por no llorar y mientras el inquilino de la Moncloa se sigue riendo de nosotros: Tolón, tolón.

Esperemos que alguien le quite el cencerro al presidente Sánchez y nos devuelva la alegría de creer en la clase política. Lo dicho: viene Tolón y se va Alegría.