LA ENTONCES ALCALDESA DE TOLEDO DIO TODAS SUS BENDICIONES A UNO DE LOS HOMBRES FUERTES DE PEDRO SÁNCHEZ

El ‘brillante currículum’ de la nueva ministra de Educación: Así felicitó Milagros Tolón (PSOE) al guarrete de Paco Salazar por su nuevo cargo

"Enhorabuena a Paco Salazar que ha sido nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno"

Milagros Tolón y Paco Salazar.
Pedro Sánchez no da puntada sin hilo.

Y la mini crisis de Gobierno realizada por la marcha de Pilar Alegría, titular de Educación y Deportes, para ser la candidata del PSOE a las elecciones de Aragón del 8 de febrero de 2026, se resolvió trayendo para La Moncloa a una de las enemigas acérrimas de la mosca cojonera del sanchismo.

La elección de Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, no fue baladí.

Y es que esta socialista está abiertamente enfrentada a Emiliano García-Page, el presidente castellano manchego, muy crítico con las medidas adoptadas por Pedro Sánchez.

Aunque cierto es que Page nunca pasa de las palabras a los hechos. Es, como muchos analistas le han calificado, una «estafa política».

Pero volviendo a Tolón, no ha hecho más que llegar al Ministerio de Educación y ya muestra sus credenciales.

No solo su enemistad con Page la ha entronizado a la mesa del Consejo de Ministros.

También la ya exdelegada gubernamental en Castilla-La Mancha sabía hacerle la rosca al presidente del Ejecutivo sanchista.

Y qué mejor manera que ensalzar a miembros de su núcleo duro como el guarrete de Paco Salazar.

Así alabó Milagros Tolón la decisión de Sánchez de nombrar a este acosador sexual director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno:

La exalcaldesa de Toledo aún conserva el mensajes en sus redes sociales y el troleo no se ha hcho esperar:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

