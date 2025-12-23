El ‘brillante currículum’ de la nueva ministra de Educación: Así felicitó Milagros Tolón (PSOE) al guarrete de Paco Salazar por su nuevo cargo

Pedro Sánchez no da puntada sin hilo.

Y la mini crisis de Gobierno realizada por la marcha de Pilar Alegría, titular de Educación y Deportes, para ser la candidata del PSOE a las elecciones de Aragón del 8 de febrero de 2026, se resolvió trayendo para La Moncloa a una de las enemigas acérrimas de la mosca cojonera del sanchismo.

La elección de Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, no fue baladí.

Y es que esta socialista está abiertamente enfrentada a Emiliano García-Page, el presidente castellano manchego, muy crítico con las medidas adoptadas por Pedro Sánchez.

Aunque cierto es que Page nunca pasa de las palabras a los hechos. Es, como muchos analistas le han calificado, una «estafa política».

Pero volviendo a Tolón, no ha hecho más que llegar al Ministerio de Educación y ya muestra sus credenciales.

No solo su enemistad con Page la ha entronizado a la mesa del Consejo de Ministros.

También la ya exdelegada gubernamental en Castilla-La Mancha sabía hacerle la rosca al presidente del Ejecutivo sanchista.

Y qué mejor manera que ensalzar a miembros de su núcleo duro como el guarrete de Paco Salazar.

Así alabó Milagros Tolón la decisión de Sánchez de nombrar a este acosador sexual director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno:

Enhorabuena a Paco Salazar @SalazarRoPaco que ha sido nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Estoy convencida de que este nuevo reto sabrás afrontarlo con la misma valentía, coraje y tesón que has demostrado hasta ahora. ¡A por ello, compañero! 💪🏼 pic.twitter.com/DDTogBX2Lz — Milagros Tolón (@milagrostolon) January 21, 2020

La exalcaldesa de Toledo aún conserva el mensajes en sus redes sociales y el troleo no se ha hcho esperar:

¿Tenía la bragueta subida o bajada?, lince — Che Qué Vara Jr. Parody (@chequevarajr) December 22, 2025

Por si lo borra.

Y que no diga que no sabía del guarro este que no cuela. pic.twitter.com/nqP5iQsmVs — emi (@viremi06) December 22, 2025

Ya se le nota el ministerio 😂 pic.twitter.com/GETL5Qmwfp — CSB (@ch_vasques) December 22, 2025

Cada nombramiento de Sánchez no es más que pagos para protegerse. Y los nombrados son parte de la Mafia economico-sexual socialista. — Javier de la Mata 🇪🇸🇮🇱 (@javierdelamata1) December 22, 2025

En Sevilla se han disparado las ventas de cinturones de castidad al grito "Que viene Paco el guarro'! — Pargo (@strikerup) December 22, 2025