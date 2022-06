Sánchez no se marchará hasta que él lo estime conveniente

Una consideración sosegada del inmediato porvenir político español, y de las razones en juego, nos puede llevar a descubrir que el actual estado de cosas puede durar hasta las primeras fechas de 2024. Pónganse el cinturón.

Recuerdo una frase lapidaria de los textos de Historia estudiados en Bachiller, cuando en España había Bachiller y se estudiaba Historia -aparte de otras muchas disciplinas-, que te lanzaba a la cara directamente el famosísimo “obscuro y tenebroso se presentaba el reinado de Witiza”. En aquella época se escribía “obscuro” con “b” antes de “s”, indicando a simple vista su procedencia del correspondiente término latino “obscurus”. El latín era una de esas otras muchas disciplinas a que hacía alusión anteriormente, que te ayudaba a conocer de dónde venía tu lengua hablada. Ningún tipo de estrés por estudiar estas cosas y tener que demostrar, mediante el esfuerzo, que se estaba capacitado para metas más altas.

Quien sí sufrió de estrés fue el estado visigodo en la época de Witiza. Me estoy refiriendo a la España visigoda, claro está. Cuando este rey se hizo con el poder allá por 700 d.C, el reino se encontraba en una fase más avanzada que los inicios de su descomposición. Mucho más. Estaba en plena descomposición, de manera que a finales de 711 d.C, ya no existía. No tengo espacio para explayarme.

Todo lo de oscuro -ya sin la “b”- y tenebroso viene a colación de la impresión personal que me da el futuro político inmediato de España de los próximos meses. Se puede leer y escuchar por ahí sobre elecciones anticipadas, agotamiento del ejecutivo, división de éste puesta de manifiesto especialmente con motivo del cuarenta aniversario de la entrada de España en la OTAN, y lo que te rondaré, etc. Nada de nada. Estas consideraciones no dejan de ser aspiraciones infantiles de mentes que no han llegado a comprender los mecanismos que mueven, llueva o ventee, a los pisadores de moqueta, coche oficial y avión particular para casi todo. Aquí lo importante es el cargo, y se exprime hasta el último segundo, hasta el último privilegio, hasta la última canonjía. Es el presidente del gobierno quien determina la fecha de las elecciones, y sus motivaciones no tienen porqué coincidir con las de otros. Así de sencillo.

¿Y cuáles pueden ser estas motivaciones aparte de lo estipulado para la duración de las legislaturas? Vayamos hacia el futuro. Las elecciones generales últimas fueron el 10 de noviembre de 2019. El mismo día de 2023 se cumplirán cuatro años. Estamos hablando de un viernes, por lo que lo normal es que la consulta se realizara, como máximo, el 5. Pero la princesa Leonor cumple 18 años el 31 de octubre y deberá jurar la Constitución. Es claro que debe hacerlo ante el pleno de las Cortes y no ante la Diputación Permanente, hecho que se produciría de haberse disuelto las Cortes ante la inminente consulta. El presidente del gobierno, firme e inmaculado defensor de la monarquía, no puede permitir este desaire a la Casa Real, por lo que no lo hará. Además, están las fotos que inmortalizarán el momento histórico. No sea que después de tanto remar como presidente durante los años anteriores, ahora no pase a la posteridad como tal en un momento tan significativo. ¡Horror!

Otra razón de peso para no convocar elecciones para el 5 de noviembre 23, ni antes, sería la presidencia de la UE durante el segundo semestre del año. No se puede dejar a esta organización huérfana de tan insigne y preclaro mandato, ni del impulsohiperbólico que le aportará el gobierno español. Es un compromiso ineludible y el presidente debe serlo hasta, al menos, el 31 de diciembre. Me dicen por aquí que Macron no retrasó las presidenciales domésticas de abril pasado debido a la presidencia francesa de la UE, poniendo en riesgo su continuidad al timón; y que se celebraron en fecha. Pero, ¡cómo vamos a comparar el impulso francés de Macron a la UE con el español de Sánchez !. ¿Hemos perdido el oremus? La UE sin Sánchez como presidente sería menos que nada. Es necesario hacer el esfuerzo. Desechada la idea.

A partir de tener clara esta “situación final deseada”, hagamos un viaje hacia el presente y vayamos dejando indicadores para poder contrastar la hipótesis expuesta. Está previsto para el próximo 19 J un descalabro del partido del gobierno en Andalucía. Ya veremos. Lo que sí queda claro es que esta autonomía ha sido siempre un granero de lo más generoso con este grupo, de forma que en las elecciones autonómicas de 2008 obtenía casi dos millones ciento ochenta mil votos, mientras que en diciembre de 2018 se quedaba en un millón nueve mil. Una sangría continua que tiene más que ver con la gestión efectuada que con las dificultades de apareamiento de las tortugas de Doñana. Las cifras están ahí y pueden compararlas con las que se obtengan en unos días. Si se produce el temido cataclismo, no esperen encontrar edulcorantes para el café en ningún lugar de España porque todo él habrá sido utilizado para endulzar estos resultados. Que si la extrema derecha, que si Juanma Moreno no sabe, que hubo mucha abstención como consecuencia de las altas temperaturas, etc.

A nivel de Moncloa, dos serían las explicaciones más recurrentes. La necesidad del PP del apoyo de Vox para gobernar, si se produce; y el hecho de que las generales no son como las autonómicas. No se puede comparar a Espadas con Sánchez, faltaría más. Así que, dos o tres días de sacarina, y a poner a toda la presión mediática proclive a resaltar la excelencia de la organización de la Cumbre de la OTAN de 29-30 de junio en Madrid. Esta apoteosis gubernamental ya ha sido tratada en estas páginas por quien esto escribe, y será motivo de nuevo más adelante. Resumimos ahora en el jalón fundamental de la foto de familia, de nuevo la foto, y el tiempo que comparte el presidente español con el de EEUU. Por cierto, podría ser bueno que durante la sesión el Secretario General de la OTAN sufriese un apretón o algo similar y se ausentase. Así ambos presidentes saldrían juntos, sin intermediarios. Maravilloso. Otra posibilidad es aplicar a Stoltenberg la técnica que se hizo con Trotsky en su momento y hacerlo desaparecer de las instantáneas que manejasen los medios, muy en especial los amigos y aliados.

Siguiendo con los indicadores, es bueno comprobar si en la Cumbre se decide quién será el relevo del Secretario General, que lo deja el último día de septiembre camino del Banco Nacional de Noruega. El runrún de la grada afirma que será una mujer. Desde luego, si no se nombra nuevo secretario en esta reunión o se decide un aplazamiento del mandato del ex premier nórdico, alegando cualquier excusa putiniana, las acciones de Sánchez para el cargo subirán como la espuma. Lo digo en serio y ya lo reflejé así el 14 de marzo pasado en PD. Podría seguir así la estela de Solana. De la negación de la necesidad de la defensa (de la OTAN en caso del segundo), a Secretario General. Sería de esperar que no terminase bombardeando sin resolución del Consejo de Seguridad de NNUU. (1999).

Una vez despedido el último mandatario otánico, el presidente se enfrentará con sus fantasmas –todos los tenemos- de escala de finalidades y plazos de tiempos. Un poco de “pacá” y “pallá” y la brisa reparadora de los alisios de La Mareta. Decidido a llegar a finales de 2023, le cabe una crisis de gobierno para un nuevo “impulso” de año y medio. Más o menos cantado lo de Robles y algún caso más para embadurnar el desaguisado. He defendido a Robles cuando lo de Pegasus y lo sigo haciendo. Como dije en su día, no por ser seguidor de su discurso hueco en Defensa, y mucho menos del trato que ha dado en ciertos momentos al personal de las FFAA., tanto en activo como retirado, sino por el estropicio en la defensa de mi nación –que es lo que me importa-.

Porque, esto es lo que significaría la llegada de otro u otra inútil en la materia –con todos mis respetos para otras habilidades que pudiera tener- por unos meses, hecho que se da de bruces con la necesidad de plazos más largos en los planeamientos y ejecuciones de programas y trato del personal, entre otras cuestiones, del MINISDEF. Así que, entre el 0,85 de nota y el 0,15, prefiero la primera cifra. Se llama pragmatismo y limitación de daños, y dejemos otras consideraciones más espirituales para momentos más favorables. Por ahora, es lo que hay, y es inútil en estos momentos buscar “gamusinos” porque no existen.

Con un ambiente crispado con la oposición, con casi todo el país, y con gran parte del ejecutivo –que aún así no provocaría una crisis de gobierno, faltaría más-, y de los barones y alcaldes que deben examinarse ante las urnas el 28 de mayo de 2023, el contexto sería muy similar al de los dos últimos años de Felipe González (94-96). Ni potable ni digerible. Si, a mayores, la fecha resulta nefasta, con sacarina o sin ella, ¿cómo se llega a finales del año con la excusa de que la UE necesita de un invicto Carlomagno que la ilumine? Las fidelidades inquebrantables dentro del partido mostrarán sus diaclasas e incluso sus fallas, y no me refiero a las valencianas. Siempre es así, y así fue en época de Witiza y de quien le siguió, Rodrigo. Aquella agonía –que venía de antes- duró algo más de una década. Espero por el bien de España que esta no pase del lustro. Será así, ¿no? Carpe diem.

Jacinto Romero Peña